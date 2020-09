Billeder: Benløse fik sin revanche

Og sent torsdag aften var der så sæsonpremiere i Ligaen mellem de to mandskaber i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted, og lige knap hundrede tilskuere fik både ført bevis for, at de to holdspiller tætte kampe og for, at det ikke var tilfældigt, at Benløse havde revanche til gode.