Benløses Rasmus Ask på tur, men Lucas Jensen (tv) og Nikolaj Flintholm får ham bremset i fællig. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Benløse ekspederede Bjæverskov ud af pokalen

Begge hold spiller i øjeblikket i nedrykningsspillet i Serie 1, og førende Bjæverskov vandt i efteråret med 3-2 i Benløse, der har et par kampe i hånden som skal vindes, hvis holdet vil undgå serie 2.

Så det var helt og aldeles efter bogen, at Benløse efter et kvarters spil bragte sig i front, da holdet fik sit første hjørnespark og sendte det lige i panden på meget højtflyvende August Ebbesen.

Så simpelt, smukt og et kvarter senere var midtstopperen ved at gentage sig selv, men fik knap så meget højde på og styret kuglen lige om stolpen.

Bjæverskov skabte absolut intet, men til gengæld skabte Lucas Salomonsson sig, da han helt korrekt fik advarsel for at flæske Ayman Berkchane med et minut til pausen.