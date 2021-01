Casper Grening forsøger at lægge bolden til rette for Andreas Maarup. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: B93-FC Roskilde 1-1

Bortset fra, at nogen havde pillet ved termostaten, var det en vejrmæssig flot lørdag, B93 og FC Roskilde havde valgt til deres første træningskamp i vinterpausen af de to 2. divisionspuljer, de hører til.

Spilmæssigt var der heller ikke det store at brokke sig over, og med et lille overtag til gæsterne på kunstbanen ved Svanemøllen på Østerbro i første halvleg og et ditto til værterne i anden var 1-1 vel også et ganske fair resultat.