Billeder: Assistenten kræver ydmyghed og hårdt arbejde

FC Roskildes nedrykkere fra 1. division har fortsat det frie fald med blot fire point for seks kampe og et pokalexit til Ledøje Smørum fra danmarksserien.

Sidstnævnte nederlag var assistenttræner Søren Sørensen cheftræner på, for efter nederlaget til HIK i 2. division blev den ellers spritnye cheftræner Morten Uddberg og klub enige om at skilles.

Kunne du finde på at lægge billet ind på stillingsopslaget som ceheftræner, hvis der kommer et sådant ?

- Jeg regner med, at der kommer en ny cheftræner, og jeg har sagt, at jeg gerne fortsætter som assistent. Jeg synes, at det var rigtigt ærgerligt, at Morten Uddberg stoppede - det er det altid, når et team brydes op, men det pegede vel den vej.