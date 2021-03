Billeder: Agger og Jacobsen kom til byen

- Jeg vidste, at jeg ikke var færdig, og jeg har forberedt den her dag længe. Fodbold er mit liv, og det skulle det være igen. Det har handlet om at se efter det rigtige projekt, og det har vi fundet her.

Sagde Daniel Agger, da han onsdag blev præsenteret som HB Køges kommende cheftræner - tagende over fra Auri Skarbalius efter sommerferien, hvor denne overgår til en ny funktion som teknisk direktør for hele HB Køge-ejer Capelli Sports fodboldsatsning »world wide«.

Og 36-årige Agger med de vel cirka lige så mange tatoveringer på kroppen som landskampe i bæltet var ikke alene om at blive placeret ved hovedbordet midt i midtercirklen på Capelli Sport stadion foran en pæn slat af den danske verdenspresse. Ved siden side havde han den fem år ældre og aldeles utatoverede tidligere landsholdskammerat og gode ven Lars Jacobsen, som skal være »first team coach« i de tre år, som duoen i hvert fald i første omgang har skrevet under på.

De to har - fortalte de - gået mange gode ture på golfbanen sammen nær Daniel Aggers hjem i Spanien siden karrierestoppet for fem år siden og snakket om, at de ville være trænere sammen. Og jævnføre Lars Jacobsen samt til enig nikken fra Agger har det hele tiden ligget i kortene, at det skulle være med Daniel Agger som øverste chef og i øvrigt i et parløb, hvor ingen diktere en anden noget.