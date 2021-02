Billeder: AB Tårnby-FC Roskilde 2-1

Se billedserie Mark Leth Pedersen vil ikke nøjes med at "give en hånd" som fysioterapeut. Han vil spille med igen. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 20. februar 2021 kl. 22:00 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

To uger efter at have tabt sin første træningskamp med 2-1 hos Næstved, tabte FC Roskilde lørdag eftermiddag med samme cifre til ligeledes 2. divisionskollegerne fra AB Tårnby.

Det gjorde de på Vestamager idrætsanlæg efter en første halvleg, hvor roskildenserne ikke fandt frem til det udtryk, som den nye cheftræner Michael Jørgensen gerne vil se med at angribe nærmest helt nede fra eget mål. Et fint lob på stolpen af Jannik Skov Hansen var, hvad det blev til af farligheder, mens amagerkanerne fik scoret cirka midtvejs mod pausen, da de lyseblå stoppede op i den tro, at Monday Etim skulle have et frispark.

Det fik han ikke, og værterne fortsatte deres løb fremad med Hassan Bashir som kølig målscorer.

Det blev 2-0 syv minutter efter pausen, som roskildenserne ellers var kommet ud til med ild i øjnene. Bare ikke ved det hjørnespark, værterne fik og som blev sendt ind midt for mål, hvor banens mindste mand, Dennis Kildemoes, fik al den tid og plads, han kunne ønske sig til at hoppe op og heade bolden ind bag Conrad Kromann.

Magnus Krogh burde have reduceret to minutter senere, men han sendte i fri position bolden fladt forbi fjerneste stolpe efter fint forarbejde af og et-to spil af Philip Rasmussen og Monday Etim.

Med 25 minutter tilbage blev AB Tårnby reduceret til ti mand grundet en albue albue på afveje og i hovedhøjde lagt fra, hvor spillet var, og fremdeles sad gæsterne på alt spil.

Det blev dog kun til det mål, som Oliver Juul scorede med 17 minutter igen, da han fint gled af på sin oppasser i højre side, smuttede i feltet og ikke hørte efter råbene fra Andreas Maarup og Mark Leth Pedersen om at aflevere, men istedet selv bankede bolden ind ved fjerneste stolpe fra spids vinkel.

Og joh - der stod Mark Leth Pedersen. Den 31-årige angriber, der ellers har nøjedes med »hyggebold« med FC Græsrødderne ved siden af tjansen som fysioterapeut for FC Roskilde i de seneste par år, har besluttet sig for at hjælpe klubben, som han spillede for i 2014-17, til at nå målet om Top 6.

