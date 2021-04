Billeder: AB Tårnby-FC Roskilde 1-3

- Cadeau til AB Tårnby. De havde fortjent at vinde med det hjerte de lagde for dagen. Men det går vores vej nu. Det er s'gu okay at kunne vinde en 2. divisionskamp med 3-1 på en decideret off day, sagde FC Roskilde-cheftræner Michael Jørgensen efter sit holds tredje sejr på stribe i 2. divisions pulje 2.