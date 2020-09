Se billedserie Jacob de Fries opdager frisparket sent ...

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Eks-træner så rædselsstart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Eks-træner så rædselsstart

Sport DAGBLADET - 11. september 2020 kl. 19:20 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han havde rumlet med det i nogen tid, men for godt en uge siden var tidspunktet ideelt. Cheftræneren for Køge Boldklubs sjællandsseriehold, Thieis Bennekou, afleverede sin opsigelse til klubben og fortalte sin beslutning til de spillere, der var mødt frem til træning, at det var slut.

- Næste kamp var den i Tuse, hvor jeg vidste, at det ville blive endog meget svært at få noget med hjem fra. Og så denne den hjemmekamp mod LUIF, som jeg anser som rækkens dårligste. Det skulle give den bedst mulige start for den ny træner, forklarer Theis Bennekou, da han fredag aften står på den gale side af hegnet og ser bold.

Og aldrig så snart har han sagt det, førend gæsterne bringer sig i front direkte på frispark. Et af de der frispark på højde med feltet og lidt ude i Køges højre forsvarsside - en oplagt mulighed for at lægge bolden ind i en flok af med- og modspillere foran mål. Men ikke LUIF-anfører Mathias Christensen.

Han vælger den korte variant og går direkte efter nærmeste stolpe langs græsset, og der når Køge-keeper Jacob de Fries ikke ned.

0-1 efter 19 minutter - en rædselsstart for den nye cheftræner, Thomas Myssing, der optimistisk råber ind til sine spillere, at »det er ligegyldigt« og »bare videre, der vil komme chancer«.

Og det gør der - men det er LUIF, der bringer sig på 0-3 efter 34 minutter, inden Køge-anfører Oskar Brøndumbo reducerer til pausestillingen 1-3.

- Der manglede lidt træningsindsats. Der var for mange, der ikke passede deres træning, og det har stået på i et års tid. Det har naget mig, og bægeret var fyldt nu, siger Theis Bennekou og håber, Thomas Myssingformår at få kaldt den talentfulde trup til træning.