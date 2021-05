Allan Bentsen bliver til finalekampene akkompagneret af Michael Maze, Jens Lundgren og Antoine Doyen. Foto: Jeppe Lodberg

Bentsen savner mest af alt tilskuerne

Sport DAGBLADET - 10. maj 2021 kl. 21:55 Af Kasper Nørgaard Hansen

At kalde Roskilde en magtfaktor i nyere dansk bordtennishistorie vil næsten være en mild underdrivelse.

For når man hver eneste gang siden 2008 har været i finalen i holdturneringen - og vel at mærke vundet dem alle bortset fra 2012 - ja, så er suveræniteten nærmest mejslet i sten. Som et lille aber-dabei til statistikken skal siges, at der i 2020 aldrig blev året en dansk holdmester, da coronaens grimme fjæs afbrød danmarksturneringen i utide.

Det har den heldigvis ikke gjort i denne sæson, men pandemien spørger immervæk nok til, at tilskuere til indendørs idræt stadig er en by i Rusland hér godt fire måneder inde i 2021. Og netop sidstnævnte - den totale mangel på tilskuere til kampene - er det eneste, der ærgrer Roskildes spillende sportschef, Allan Bentsen, dagen før dagen hvor bedst-af-tre-finaleserien skydes i gang mod Næstved.

- Det er altså noget lort, at vi ikke kan spille foran et publikum, og det ved jeg også at Næstved er frustreret over. Altså, vi kunne jo for vores vedkommende have fyldt hallen godt op med en 3-400 tilskuere endnu en gang, og det havde været så meget sjovere, siger sportschefen - men glæder sig i samme åndedrag også såre over, at der i det hele taget bliver fundet en dansk mester hér i dette kalenderår.

Dansk bordtennis' Grand Old Man har som nævnt stået i ufattelig mange DM-finaler i sin karriere - de ovennævnte udgør kun en mindre procentdel - men bortset fra ærgrelsen over den manglende opbakning fra lægterne, så hør blot hér, om ikke en 52-årig batsvinger alligevel endnu en gang er ved at få »den dér« følelse.

- Altså... Lige meget, hvor meget og hvor mange gange jeg prøver det, så er der altså bare et eller andet over DM-finaler. Finaler har deres eget liv, og det har de stadig også efter så mange år. Kampene i grundspillet skal ikke bare overstås, sådan vil jeg ikke sige det, men der ved man i hvert fald, at man har lidt at gi' af.

- Det har vi ikke nu. Nu er det nu, at det gælder. Og de hér to eller tre kampe kommer et eller andet sted til at definere hele sæsonen, tilføjer Allan Bentsen.

Han og de øvrige Roskilde-drenge tager hul på finaleserien tirsdag kl. 17 i Næstved - og derefter følger returopgøret i Roskilde torsdag. Står der efter de to opgør 1-1 i kampe, spilles en tredje og afgørende kamp fredag - ligeledes i Roskilde.

I løbet af sæsonen har Bentsen og co. mødt Næstved to gange - med en 5-3- og en 5-1-sejr til følge - men selv om dét isoleret set måske lyder nogenlunde komfortabelt med Roskilde-ører, så er Næstved med længder dét hold i Danmark, der har den største chance for at støde roskildenserne af tronen; enten i år eller i et af de kommende af slagsen.

- De har et rigtig godt hold, det er der ingen tvivl om. Jeg husker jo ikke mindst tilbage på vores finale i 2019. Det var rigtig god lir i den finale, for det blev sindssygt tæt. Så alt kan ske, det er der ingen tvivl om.

- Meget kommer til at blive afgjort af, hvor mange kampe Hampus Söderberg (Næstveds helst store »stjerne«, red.) vinder. På sine bedste dage er han utrolig dygtig - men omvendt kan han også slås. Det har vi gjort før. De fleste af os fra Roskilde har prøvet det hér med DM-finaler før - mange gange endda. Så måske kan det blive vores fordel, funderer Bentsen.