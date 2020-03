Allan Bentsen fortsætter med at spille så længe, han synes, det er sjovt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bentsen kom i krydsild

Sport DAGBLADET - 30. marts 2020 kl. 22:57 Af Anders Kamper

I dag er det præcis 15 år siden, at Roskilde Bordtennis´ sportschef, Allan Bentsen, med sin sejr sikrede Danmark det EM-guld for hold, der er gået over i historien som en af de helt store overraskelser i den europæiske bordtennis.

I finalen blev Østrig besejret, og 15-årsdagen benyttede Bordtennis Danmark til at sætte Bentsen til Facebook-tasterne for at svare på spørgsmål fra spillere og læsere.

Her er de gengivet:

Hvad er de tre største ting du har opnået i din spillerkarriere i prioriteret rækkefølge? Og bagefter samme spørgsmål om din tid som sportschef.

AB: Som spiller: 1. EM guld for hold i 2005, hvor jeg vandt den afgørende kamp. 2. Deltagelse ved OL 2012 i London. Jeg havde prøvet en del gange at komme til OL og endelig lykkedes det. 3. Der er en del ting, som kan komme der: 1. DM guld i single, VM guld for veteraner, den første EM medalje til DK (Bronze for hold i 2002).

Som spillende sportschef er det lidt sværere at opliste dem, men kommer her med nogle eksempler på ting, som jeg syntes har været fedt. Vi spillede i 2009 en ¼-finalekamp i Champions League mod Borussia Dusseldorf, hvor der var 1450 tilskuere i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena. Vi havde 125 gæster/VIP til spisning inden kampen, Oh Sang Eun rundbarberede Timo Boll. Vi tabte dog kampen, men det var en fed aften. Så syntes jeg, at den udvikling vi har gennemgået i Roskilde Bordtennis fra 2008 indtil nu, er stort, men der har vi jo været mange flere om det. Det er ikke mig, der har lavet, men været en stor del af det. Så er jeg godt tilfreds med, at vi har klaret os igennem 12 år med professionel bordtennis, og leveret en masse gode bordtennisoplevelser i Roskilde. Da vi, Roskilde Bordtennis, BTK61 rykkede ind i »vores« egen bordtennis hal, hvor vi har plads til 15-18 borde i den daglige træning - det var lidt af de ting som jeg syntes har været gode, lidt svært at liste dem op som nr. 1,2,3.

Hvilket battræ og belægninger spiller du med, og hvorfor passer det setup lige til dig? Og har du nogensinde spillet med knopper eller overvejet det?

AB: Jeg spiller med Butterfly: Timo Boll ALZ, Tenergy 05 på begge sider. Den ene har været Tenergy 05 FX (som er en smule blødere) - dem har jeg spillet med i lang tid. Jeg spiller jo lidt på distancen, så jeg vil gerne have dem lidt blødere end gennemsnittet. Har prøvet de nye Digness, men tænkte, at jeg er fint tilfreds, så hvorfor ændre? Min stil er jo lidt defensiv, så jeg har masser gange leget/spillet med knopper, men så længe jeg kan klare mig på de niveau jeg har pt, så skifter jeg nok ikke. Men det kunne være sjovt at prøve en turnering med knopper/def bat.

Du har jo mødt massevis af klassespillere: Hvem er den bedste server, du mødt og hvorfor?

AB: - Det er klart J-O-Waldner - specielt i de tidlige år af min tid på landsholdet. Hans variation i både placering, fart og skru gjorde det meget svært.

Hvis du skulle nævne tre ting, der skal til for at gøre bordtennisens status lidt højere i Danmark, hvilke skulle det være og på hvilken måde skal det gøres?

AB: Tak for det »lette« spørgsmål. Jeg kommer lige med en 5-6 hurtige idée. Nej, det er ikke bare ligesådan, men jeg tror, at det kræver et samarbejde mellem alle, Bordtennis Danmark, klubber, landsholdsspillere med flere. Vi skal have skabt flere store kampe/oplevelser/arrangementer som kan bruges til at promovere bordtennis, som måske vil være interessant for flere, ikke bare bordtennis-folket. Så der er noget jævnt over hele året. Så der kan blive noget genkendelighed. Det er jo svært at skabe noget genkendelighed for vores bedste spillere (landsholdet), vi fik landskampe i Roskilde, hvor vi forsøgte, DR var der og sende dem på nettet, når man så først spiller 1 1/2 år efter igen, så har folk jo glemt det. Nu har I jo skabt nogle gode resultater med landsholdet/Jonathan Groth over det sidste stykke tid, det giver lidt omtale i en kort periode, men når der så ikke er noget opfølgning, så glemmer folk det igen. Jeg tror, det kræver en som arbejder specifikt med det, som har tiden til at lave ekstra arrangementer, skabe netværk og promovere vores bedste spillere, arrangementer m.m. Så der er noget hele året som kan bruges. Det var ikke tre, men nogle tanker som jeg tænker i forhold til mit nuværende job, hvor jeg jo forsøger at skabe noget for vores folk over hele sæsonen.

Er kost og fysisk træning noget, som du har prioriteret meget i løbet af din karriere?

AB: - Da jeg spillede på landsholdet, var det en vigtig del, og vi blev målt på alle områder. Kondition, fedtprocent, mentalt m.m. Så vil jeg dog også sige, at vi spiller jo ikke i vægtklasser, så spørg du mine holdkammerater, så vil de fortælle at jeg god kan lide »Haribo og Coca-Cola«. Men selvfølgelig var det en del af det hele.

Hvad er efter din personlige mening den bedste opskrift på at være så vedholdende med bordtennis? Vi ser mange ungdomsspillere stopper, når de når juniorårene. Hvad gjorde, at du forsatte, og stadig er så aktiv?

AB: - Godt spørgsmål. Jeg spillede i Triton i Odense i mine ungdomsår. Der var et fantastisk klubmiljø, jeg var i klubben stort set hver eneste dag, der var masser af stævner, som vi deltog i, det gjorde at jeg fik en masse gode oplevelser (ikke bare ved at vinde kampe) og jeg fik en masse venner via bordtennis. Den del tror jeg er vigtigt, og den er der desværre ikke så meget af mere, de fleste kommer omklædt, træner og når de er færdige er det bad derhjemme. Den gang var vi også 7-8000 flere spillere i Danmark, og jeg håber, det er ved at vende igen. Så der kan komme lidt mere konkurrence/stævner, hvor der er mange deltagere.

Har du flere mål/ambitioner som spiller?

AB: - Nej, ikke flere mål som spiller, men jeg bliver ved med at spille, så længe kroppen kan holde til det og jeg syntes, det er sjovt at spille. Og når jeg spiller, vil jeg vinde, men jeg kommer rimeligt hurtigt videre, når det ikke lige går. Men det går jo så stadigvæk, så jeg spiller videre..