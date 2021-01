Se billedserie Foto: Jeppe Lodberg

Bentsen: - Maze erkender at have dummet sig

Sport DAGBLADET - 21. januar 2021 kl. 11:55 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

I Roskilde Bordtennis er sportschef Allan Bentsen ikke glad for det stormvejr, som Michael Maze er havnet i efter et besøg i Dubai for nylig.

Her endte Maze, der spiller for Roskilde Bordtennis og er holdets store navn, i festligt lag sammen med venner og bekendte som Nicklas Bendtner, Mikkel Kessler, Mathias Boe og andre, så de var 10 mand omkring bordet. Det samtidig med, der i Danmark ikke må samles mere end fem personer og sociale sammenkomster frarådes og er blevet det i flere uger.

I Roskilde Kommune har formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S) været skarp i krikken af Maze og sammenkomsten.

- Det er for dumt! Det er lidt for Karl Smart-agtigt, og det har jeg ikke meget til overs for. Det er lige smart nok, og jeg forstår det ikke, men de gutter tror jo, de er udødelige, sagde Claus Larsen forleden.

Han har selv været smittet med Covid-19 og har derfor stor respekt for virusset.

- Det er skuffende, at og det er ikke smart, og det er faktisk en hån mod dem, der bliver syge, at de samles sådan. Jeg slap forholdsvis mildt igennem mit sygdomsforløb, men andre på min alder har været meget hårdt ramt. Det har været folk i god form, så det skal man ikke spøge med, siger Claus Larsen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har også sendt en stikpille i retning af de danske sportsfolk, der var samlet i Dubai.

Efter tirsdagens partilederdebat i Folketinget blev statsministeren spurgt, hvad hun synes om, at influencerne »lever sommerlivet, mens vi andre rendet rundt i restriktionsland.«

- Jeg tror jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det, sagde Mette Frederiksen.

- Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi overfor alle - inklusive dansk erhvervsliv, som vi lever af og er afhængige af i det her land - virkelig anmoder om, at man ikke rejser ud. Det er virkelig vigtigt, at alle lytter efter det.

I Roskilde Bordtennis lægger Allan Bentsen sig fladt ned.

- Det er dumt. Jeg har talt med Maze, og han er ked af det og ked af, at han har været af sted. Han har erkendt at have dummet sig. Han var af sted med en kammerat, og så mødtes de dernede med andre.

- Man laver fejl en gang imellem, og så må man erkende, at man har dummet sig, og det har han gjort, siger Allan Bentsen.

