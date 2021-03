Benløse tabte lille DM-finale

Nummer et mod nummer to i Mellemspillet, en lille DM-finale, inden nettet strammer til og der skal kæmpes om metal. De to hold gav hinanden og de præcis nul tilskuere i Dansk Kabel TV Arena en rigtig velspillet forestilling med fart og fysik og masser af mål, hvor der blev kæmpet om alt. Ingen af holdene ville bøje sig eller vise svaghedstegn, og Frederikshavn kom foran ved Frederik Nielsen i 1. periode, hvor Benløse fik lov at slide og slæbe for at være med.