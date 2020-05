Benløse-spiller bliver cheftræner

- Vi har over en længere periode været i dialog med Johan, og ret hurtigt stod det klart for os, at Johan var lige den profil, vi søgte som træner for vores unge ligahold. Johan har utrolig mange års erfaring med floorball fra Sverige, både som spiller på højt niveau, men også i forhold til udvikling af unge spillere. Vores målsætning har fra start være at få tilført rutine og kvalitet til truppen, der kan løfte niveau og skabe stabilitet, men vigtigst af alt skal det være en træner, der kan være med til at udvikle de unge spillere på holdet. Her tror vi på, at Johan har rigtig meget at byde ind med, både sportsligt og menneskeligt, siger Thomas Lunau, der er ligaansvarlig for Vanløse Floorball, til klubben Facebook-side.