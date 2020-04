Cheftræner Martin Lytje (yderst til højre) og assistenttræner David de Fries (helt tv.) fortsætter samarbejdet i Benløse. Foto: Anders Ole Olsen

Benløse forlænger med trænerduo

Sport DAGBLADET - 14. april 2020 kl. 17:20 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benløses succesfulde trænerduo bestående af cheftræner Martin Lytje og assistenttræner David de Fries nåede aldrig at få mulighed for at vinde mere metal til floorballklubben i denne sæson - en sæson, som for et par uger siden blev lukket helt ned af coronasituationen. Uden en mester til følge.

Men de to herrer får til næste sæson til gengæld al tænkelig arbejdsro, idet Benløse tirsdag meldte ud, at man forlænger samarbejdet med trænerteamet for den kommende sæson. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. En beslutning, som på begge sider af bordet har virket til at være aldeles naturlig og logisk.

- De helt store overvejelser har der ikke været plads eller tid til. Sæsonen stoppede brat, og så måtte vi hurtigt i gang med at få snakket sammen om hvad mavefornemmelsen var. Vi brænder begge for floorball, og med det setup og den spillertrup, der er i Benløse, blev vi dog hurtigt enige om at vi var klar på en sæson til, siger David de Fries og tilføjer:

- For tiden bliver der arbejdet på at få truppen (til næste sæson, red.) på plads. Derefter skal vi lægge ekstra på den fysiske del, og så har vi stadigvæk nogle taktiske aspekter, som vi ikke nåede at få implementeret fuldt ud i sidste sæson grundet skader, og dens korte varighed.

- Derudover vil vi arbejde ekstra med den enkelte spiller, både taktisk, mentalt og gøre større brug af videoanalyse og statistik, konkluderer de Fries om opstarten frem mod den kommende sæson.