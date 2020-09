Ringsted-træner Flemming Larsen. Foto: Anders Kamper

Bedste Ringsted-start i mange år

Er det »Flemming Larsen-effekten«, er det vejret, er det banerne eller er de slet og ret bare gode?

Du har vel også lagt mærke til det: At Ringsted IF´s bedste seniorhold i sjællandsserien har fået en forrygende start på sæsonen. Ja, faktisk er den så god, at det er den bedste start i de fem sæsoner, Ringsted har været i sjællandsseerien efter nedrykningen fra danmarksserien. Nu er den 6. sæson i sjællandsserien i gang, og RIF har stadig det første nederlag til gode.

Flemming Larsens hold har 19 point efter syv kampe og en målscore på 30-7, og det er bedre end sæsonen 2017-18, der også gav 19 point efter syv kampe, men en målscore på 17-7. 13 mål gør altså forskellen. Senest var Ringsted-drengene onde ved Haslev lørdag eftermiddag, hvor de vandt hele 7-1.

På spørgsmålet om årsagen til succes´en, svarer Flemming Larsen.

- Det afgørende er, at jeg har trænet flere af spillerne som U17- og U19-spillere. Jeg kender dem, og de kender mig og ved, hvad jeg står for som træner, siger Flemming Larsen, der i juni vendte tilbage til RIF efter tre år væk i Ejby og Haslev.

- Det var nok sundt, at jeg var væk de år, men det har været nemt at finde fælles fodslag om, hvordan tingene skal køre. Vi er enige om, hvad vi skal, og så bliver alt jo nemmere, når det lykkes.

- De spillere, jeg har haft tidligere, tager ansvar, og dem læner de unge spillere sig op af. Jeg har en ung, men homogen trup, der er blevet mere moden.

Flemming Larsen som ungdomstræner i Ringsted i 2011.

Enkelte af spillerne har taget turen til 1. holdet. Foto: Hans-Jørgen Johansen



Alderspræsidenterne på holdet er tvillingerne Mikkel og Lasse Green på 26 år. Derunder kommer der to spillere på 25 og så derunder. Baker Adnan er yngstemand på 17 år.

Syv kampe i træk uden nederlag er det blevet til i sæsonstarten.

- Kunsten er at fortsætte, men det er også, at spillerne fra nummer 15 og op til 22-23 bliver ved med at være motiveret for at træne. De skal holdes til ilden, for vi træner rigtig godt, og det er også en af årsagerne til, at vi præsterer. Alle mand, minus et par stykker, træner alle tre gange om ugen. Der kommer skader og karantæner, så alle skal nok komme i kamp på et tidspunkt, siger Flemming Larsen, der dog ikke håber, at mange karantæner rammer truppen.

- Det er et af mine fokuspunkter: Jeg gider ikke at have fokus på modstander og dommer og råbe og skrige ad dem. Hvis man får gule kort i sjællandsserien, så taber man kampene. Sådan er det bare.

Skader kommer, og så skal reserverne være klar, og jeg er ikke nervøs for at skifte ud.

Kommer succes´en bag på dig?

- Både ja og nej. Jeg havde spillerne fem uger inden sommerferien på grund af corona, og der nåede vi at spille fem træningskampe og pokalkampe, og der kom vi et godt stykke. Martin Olsen som assistenttræner har også stor betydning. Han har noget vindermentalitet og den samme indstilling til tingene, som jeg har. Vi tager ikke let på noget, og vi bliver ved, selv om vi fører klart.

Hvad er det, du vil opnå i Ringsted?

- Jeg kunne godt onde drengene at komme i danmarksserien en dag. Nogen af dem var med til at rykke ned i 2016, men de var ikke klar til den række den gang. Det var hård kost. De er mere klar nu, men vi taler ikke om det. Vi skal holde vores niveau, og derfor slapper vi ikke af. Der er fuld power på. Det gør mig glad, at vi vinder, men også, at mange af vores tilskuere roser drengene for at spille godt. Det er seværdigt, og det betyder også noget.

Tirsdag aften venter Næstved på udebane i en ny ægte topkamp, og Flemming Larsen er ikke tilfreds med at skulle spille den en hverdagsaften på kunstgræs. Hans hold har ikke trænet siden kampen i lørdags, og nu er det direkte ud i en ny - efter alt at dømme af den årsag, at Næstved så kan have U19-spillere med. Det kan de ikke, hvis der spilles i weekenden.

- Vi skal spille en kamp tre dage efter den seneste, og det forstår jeg ikke. Man skal som professionel fodboldspiller minimum have 48 timers restitution efter en kamp, og nu får vil lidt mere som glade amatører, og det er ikke godt. Jeg forstår ikke, at de gør sådan, og Næstved er jo heller ikke optimalt forberedt, siger Flemming Larsen.

- Sådan en kamp skal jo spilles i weekenden klokken 13 eller 14 med udhvilede og friske spillere, og det er synd og skam, at to gode hold skal spille en hverdagsaften uden at være 100 procent forberedt.

Ringsted tabte 2-4 i en træningskamp mod Næstved i juni.

- Vi har stor respekt for dem, for de er gode, og vi blev kørt over. Får vi et point, er jeg tilfreds, siger Flemming Larsen.

Læs her og kig på tallene for Ringsteds ophold i sjællandsserien de seneste sæsoner.

2020-2021 Slagelse-Ringsted IF 3-3

Ringsted IF-NFB 3-0

Ringsted IF-Nakskov 5-0

Gørslev-Ringsted 1-3

Ringsted-Væggeløse 6-0

Solrød-Ringsted 1-3

Ringsted-Haslev 7-1

Målscore 30-7. 19 point. Brugte spillere:

Mark Folkmann Nielsen

Magnus Keinicke Jensen

Lasse Green

Ashraf Saber

Nicolai Ulrik

Victor Kofoed

Nicolaj Kuno Larsen

Emil Werner

Baker Adnan

Casper Lehmann

Rasmus Jensen

Jacob Bendtsen

Patrick Berg Lønneke

Mikkel Green

Jonatan Knaack

Jonas Mikkelsen

Christian Larsen

Akram Saber

Emil Jørgensen

Andreas Cens Knudsen

2019-2020 Haslev-Ringsted IF 1-0 Ringsted IF-Nakskov 0-0

Nykøbing FC-Ringsted IF 2-1

Ringsted IF-Køge 3-1

Gørslev-Ringsted 1-4

Ringsted NFB 5-0

Frem Sakskøbing-Ringsted IF 2-6

Målscore: 20-11. 13 point. Brugte spillere:

Magnus Larsen

Patrick Nielsen

Magnus Keinicke Jensen

Nicolai Rasmussen

Jonas Hansen

Rasmus Højgaard

Muris Behlic

Simon Backman

Lasse Green

Marcus Frisch Hestehauge

Nicolai Schneider Bergman

Jannik Mayrhöfer

Patrick Berg Lønneke

Magnus B. S. Kristensen

Mikkel Green

Emil Jørgensen

Jonathan Knaack

Christian Larsen

Jacob Bendtsen

Ashraf Saber

2018-2019 Nykøbing FC-Ringsted IF 0-1

Ringsted IF-Købe Nord FC

Tuse-Ringsted IF 1-2

Ringsted IF-RB06 2-2

Greve-Ringsted IF 0-0

Ringsted IF-DMI 6-0

Haslev-Ringsted IF 3-2

Målscore: 13-8. 11 point.

Brugte spillere:

Mark Folkmann Nielsen

Jonas Hansen

Patrick Nielsen

Hamed Faleh Hamed Al Salehi

Lasse Green

William Ansgar Tønning

Jannik Mayhöfer

Emil Jørgensen

Jonatan Knaack

Rasmus Højgård

Ashraf Saber

Nicolai Ulrik

Emil Werner

Benjamin Nielsen

Marcus Frisch Hestehauge

Martin Jensen

Simon Backmann

Laurits Eidick Thomsen

Rasmus Larsen

Tim Lindblad Andersen

Henrik Larsen

Patrick Berg Lønneke

Mikkel Green

Mathias Bølstad

Mathias Piel

Nicolai Rasmussen

Nicholas Nolan

Ulrich Henriksen

Magnus Keinicke Jensen

2017-18 Ringsted IF-Haslev 2-1

Herlufsholm-Ringsted IF 0-3

Ringsted IF-Køge 1-1

Greve-Ringsted IF 2-1

Systofte-Ringsted IF 1-5

Ringsted-Næstved 3-1

Brøndby-Ringsted IF 1-2

Målscore: 17-7. 19 point.

Brugte spillere:

Mark Folkmann

Martin Jensen

Magnus Keinicke Jensen

Jonas Hansen

Mikkel Christian Mortensen

Marcus Frisch Hestehauge

Nichlas Drewsen

Mohamed Ben Azouz

Ashraf Saber

Marcus Lynge Solbakk

Tim Lindblad Andersen

Patrick Nielsen

Mathias Piel

Jonathan Knaack

Lasse Green

Casper Lehmann

Andreas Cens Knudsen

Mikkel Green

Nicolai Andersen

Oliver Stokkebye Drewsen

Alvaro Antonio

Mathias »Maddi« Larsen

Henrik Larsen

2016-2017 Ringsted IF-Tuse 1-1

Herfølge-Ringsted 0-1

Ringsted-TFC Odsherred 2-3

DMI-Ringsted IF 1-0

Ringsted IF-RB06 1-3

Slagelse-Ringsted IF 2-0

Ringsted IF-Næstved 4-1

Målscore: 9-11. 7 point Brugte spillere:

Nicki Ristorp

Jonas Hansen

Rasmus Bomann Jensen

Nicklas Bust

Patrick Nielsen

René Abildgaard Poulsen

Mathias »Maddi« Larsen

Mathias Larsen

Mikkel Green

Andreas Cens Knudsen

Frederik Rud Madvig

Adam Skriver

Nicolaj Kuno Larsen

Christian Larsen

Casper Lehmann

Mohammed Ben Azouz

Henrik Larsen

Patrick Berg Lønneke

Jonas Mikkelsen

2015-2016 Ringsted IF-TFC Odsherred 3-2

RB06-Ringsted IF 1-2

Ringsted IF-Næstved 1-2

FC Nakskov-Ringsted IF 1-3

Køge-Ringsted IF 0-4

Vallensbæk-Ringsted IF 0-2

Målscore: 15-8. 15 point Spillere i truppen:

Mads Oliver Larsen

Patrick Berg Lønneke

Sebastian Wamsler Jørgensen

Patrick Nielsen

Jeppe Bredvig

Lasse Green

Casper Lehmann

Christian Larsen

Mohamed Ben Azouz

Jonas Mikkelsen

Mathias »Maddi« Larsen

Nicolaj Kuno Larsen

Henrik Larsen

Adam Skriver

Jonas Hansen

Araz Zada

Mikkel Green