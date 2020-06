Bakiz: - Godt setup i Viborg

- Jeg er blevet præsenteret for et spændende projekt af Neestrup og Fredberg, og jeg føler, at det er det rigtige valg for mig. Vi har haft gode samtaler, og jeg tror på, at Neestrup som træner kan rykke mig og hjælpe mig med at tage skridtet til næste niveau. Jeg har ambitioner, og det har Viborg også, så målet er selvfølgelig, at vi skal spille Superliga på et tidspunkt, siger Bakiz til klubbens hjemmeside.