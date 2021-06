Bah træner i HB Køge

Hvis man torsdag ved frokosttid kiggede gennem hegnet til Capelli Sport Stadion i Køge, ville man se en ung mand i gang med at træne mutters alene på den store bane og skiftevis banke bolde ind i feltet for at træne indlæg og skiftevis løbe intervaller mellem straffesparksfelterne i den bagende sol.

Den tidligere HB Køge-spiller Alexander Bah er et smut hjemme i den klub, hvor der blev sat skub i den udvikling, talentspejdere allerede havde spottet i Næsby inden skiftet til HB Køge.

Under Henrik Lehms erfarne trænervinger udviklede Alexander Bah sig så meget, at SønderjyskE købte ham i sommeren 2018, og sidste sommer var Slavia Prag ude efter Bah, uden at det blev til noget. Det gjorde det så i januar, hvor Bah blev solgt i en rekordhandel på anslået 13 mio. kr. på en fem-årig kontrakt.

På blot et øjeblik ses det i Bahs øjne, at han er faldet til i den tjekkiske hovedstad. Han er fast mand, har trænerens tillid og klubben er nykåret mester og pokalvinder. Så godt har Bah gjort det, at landstræner Kasper Hjulmand har bedt ham holde sig i gang denne tid, hvis der opstår en skade i EM-truppen.

Derfor er Bah forbi hans tidligere klub for at selvtræne et par dage, som han har været det i SønderjyskE og som en århusiansk klub skal besøges på vejen rundt på vennebesøg.

- Jeg ringede jeg til Per (direktør Rud, red.) og spurgte, om jeg måtte træne her og se det nye stadion. Det er fedt at være tilbage og se det hele med lounges og alt. Jeg er ikke den store tilhænger af kunstgræs, men banen her er god, siger Alexander Bah.

- Normalt rejser jeg på ferie i starten af ferien, men nu venter jeg til 12. juni, når EM starter. Jeg er klar, hvis der sker noget. Når man har haft en sæson, som jeg har haft, så tror man, det er muligt at blive udtaget, så man bliver lidt skuffet. Men når Kasper Hjulmand ringer personligt og forklarer, så ved man, at man er tæt på. For et år siden havde jeg ikke tænkt tanken om EM. Jeg er ærgerligt, men forstår godt hans valg.

Fem måneder i Prag med succes, og det kan ikke blive bedre.

- Jeg er glad og trives rigtig godt, og på alle parametre er jeg blevet bedre, og det har specielt kunnet mærke i Europa League-kampene. Det er sindssygt fedt, og jeg udvikler mig hele tiden. Defensivt er jeg bedre, jeg har lavet mange mål og assist´ i sæsonen, og det er dejligt som back at være god i begge ender.

Og du har affundet dig med, at du er back og ikke offensiv på kanten?

- Jeg har spillet kant i nogle kampe og har næsten været utilfreds med det fordi jeg føler mig så godt tilpas som back. Der kan jeg komme længst i min karriere, og jeg føler mig farligere som back med flere indlæg og er mere med i feltet. Jeg har en sindssygt stor frihed på banen, og nogle gange er jeg angriber selv om jeg er back. Træneren (Jindřich Trpišovský, red.9) giver mig lov, og han er rigtig godt. Jeg har aldrig oplevet en som ham - han er virkelig dygtig og er nede i de mindste detaljer. Han ville hente mig til klubben og er vist godt tilfreds. Efter sidste kamp sagde han "really good transfer" til mig! Det er fedt.

- Jeg har godt, men der er stadig en sprogbarriere, der skal arbejdes med. Nu glæder jeg mig til, at jeg kan få besøg af familie og venner. Prag er fantastisk og smuk by, en kongeby.

Alexander Bah sammenligner den tjekkiske liga med Superligaens niveau.

- Der er fire-fem rigtig gode hold dernede. Det er sværere at spille i Tjekkiet, og alle de små hold vil bare slå Slavia. Det er deres vigtigste kamp i sæsonen, og det faktisk imponerende, hvor meget de hold kæmper for at drille os. Der bliver lagt energi i det, og alle vil jo gerne slå et tophold. De sidder virkelig tæt på i presset.

Kravet i Slavia er vinde mesterskabet hvert år - primært i kamp med Prag-rivalerne i Sparta.

På trods af en femårig kontrakt i Slavia, er det ikke sikker, at opfyldes.

- Det vigtigste var, at træneren ville have mig, og da jeg havde set nogle af deres kampe, var jeg ikke i tvivl. Det har altid været min drøm at komme ud, og Prag er ikke endestationen for mig. Det er et springbræt for at komme videre, og det ved Slavia godt. Der er ro på, og tager vi den derfra. Jeg drømmer om at komme i en top-5-liga i Europa på et tidspunkt, og så vil jeg gerne spille Champions League. Det kan være, det sker med Slavia næste sæson, siger Bah.

Han er glad for den engelske fodboldkultur, men i forhold til vejr og klima, så drømmer han om Spanien, Frankrig eller Italien.

Hvor meget tænker du på HB Køge, når du er nede i Prag?

- Jeg følger med, og det er spændende med nye trænere nu, og der kommer nye spillere til. Jeg har været lidt bekymret over deres forår, men jeg har snakket med Per, og nu er jeg fuld af fortrøstning for næste sæson, men når de taber ni kampe i træk, så tænker man da, hvad pokker er der lige gået galt. Jeg kender jo mange af spillerne, og det ligner ikke holdet at tabe ni i træk. Nu var de med i toppen, og der hører de til, og så er det fedt, at klubben har fået så godt et kvindehold også, siger Bah.

Agger og Jacobsen til HB Køge...



- Ja, det er helt sygt! Alle mine venner skrev, at "nu skal du tilbage til Køge", men det er fedt, og det viser, hvor langt klubben er kommet på alle fronter. Der er gode ting i gang- det er fedt at opleve, siger den tidligere HB Køge-spiller inden han samler boldene sammen på banen og lukker med for dagens træning.