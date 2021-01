Alexande Bah driblede i 2018 videre fra Herfølge stadion til SønderjyskE, og er nu i Tjekkiet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bah-skifte er millioner værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bah-skifte er millioner værd

Sport DAGBLADET - 06. januar 2021 kl. 17:36 Kontakt redaktionen

Af Jeppe Lodberg

Alexander Bahs skifte fra SønderjyskE til tjekkiske Slavia Prag er superligaklubbens største salg nogensinde, og det kaster også i omegnen af et par millioner kroner af sig til HB Køge, som i 2016 udstyrede den 18-årige offensiv-spiller med hans første kontrakt.

HB Køge solgte nemlig sin guldfugl videre til sønderjyderne i 2018 - og for at lade ham slippe ud af sin kontrakt et år før tid, fik HB Køge foruden en pose penge også en videresalgsklausul.

Så HB Køge-direktør Per Rud glæder sig både over »Gambi«s personlige succes - nu som omskolet back - og over, at ungersvenden, som daværende cheftræner Henrik Lehms fandt i sin »baghave-klub« Næsby, igen forer pengekassen.

- I fodboldens verden er sådan nogle som os jo altid overdrevne optimister, men lige præcis med Alexander håbede vi i dén grad, at vi ville få ret i, at han kan drive det langt, siger Per Rud til DAGBLADET og føjer til på HB Køges egen hjemmeside:

- Det er simpelthen så fortjent som noget kan være. Alexander er en rigtig, rigtig dygtig spiller som arbejder så benhårdt for at nå sine mål, at det selvfølgelig nok skulle lykkes. Alle i HB Køge glæder sig på Alexanders vegne, forsikrer Rud og glæder sig over, at når det regner på præsten ovre i Haderslev, så drypper det på HB Køge.

- Det er klart at vi også tilbage i 2018 havde en forventning om at Alexander Bah med tiden kunne udvikle sig endnu mere og tage endnu et skridt opad, og derfor kommer vi naturligvis også til at få en lille bid af SønderjyskEs kage, siger Per Rud og hverken vil eller kan fortælle, hvor stort et stykke kage, hans bogholderi kan se frem til.

- Jeg kender Haysen (Hans Jørgen, SønderjyskE sportschef) , jeg har trænet ham, og han er sådan en, der kan skrælle en appelsin i lommen, uden at man lægger mærke til det, så der kommer til at gå rigtigt lang tid, før vi får den endelige pris at vide, griner Per Rud kammeratligt.

Men står et gæt fra bold.dk om en salgspris på 15-20 millioner kroner til nogenlunde troende, og har HB Køge fået en bare nogenlunde normal videresalgs-aftale med sig i handlen med SønderjyskE for to et halvt år siden, så lander der et par millioner kroner i Køge.

Cirka det samme, som SønderjyskE betalte for at få ham ud af kontrakten med HB Køge.