»Bæver« ansættes i KFUM

- Jeg er glad og stolt over, at man har betroet en gammel RB- og FC Roskilde-dreng som mig dette job. Det bliver en stor udfordring, og heldigvis får jeg mulighed for at forme indholdet i jobbet og dermed levere bevise for, at det giver mening at have en daglig leder i klubben, siger »Bæver« i forbindelse med indgåelsen af ansættelse.