Avarta-træner godt utilfreds

Avarta har vundet en enkelt kamp i denne sæson i 2. divisions pulje 2, og lørdag eftermiddag kom en stor mulighed for den anden sejr, da holdet kom fra 0-1 og 1-2 til foran 3-2 ude mod Roskilde KFUM.

Morten Jørgensen sørgede dog for 3-3 midt i 2. halvleg, og trods en mand i overtal hele 2. halvleg måtte Avarta nøjes med det ene point - det trods flere gode muligheder og masser af spil ved KFUMs mål.

- Nej, det er jeg i hvertfald ikke! Vi scorer tre mål, men vi skal score flere, og det er godt sparket ind af dem i omstillingen (Morten Jørgensen, red.), men det er utilgiveligt, at det kommer dertil. Det hæfter jeg mig ved, og det har jeg sagt til spillerne, siger Thomas Westh efter snakken i omklædningsrummet.

- Vi har chancerne, og så kan man tale om det svære ved at spille i overtal, og havde KFUM så haft et resultat, de skulle forsvare, så kan man snakke om det. Men vi står selv med et resultat (foran 3-2, red.), og derfor er jeg endnu mere irriteret. Vi var foran og bød dem ind, siger træneren.