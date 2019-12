Auri Skarbalius skal være træner i HB Køge igen - denne gang på kunstgræsset i Køge. Foto: HB Køge Foto: HB KOGE

Auri vender tilbage til HB Køge

Sport DAGBLADET - 05. december 2019

De sidste par år har han arbejdet for klubber i hjemlandet Litauen, men når december 2019 bliver til januar 2020, så er Auri Skarbalius tilbage i den østsjællandske muld.

1. januar overtager Auri således trænergerningen i HB Køge, hvor han afløser Morten Karlsen, som i enighed med HB Køge valgte at stoppe i HB Køge i weekenden, da hans kontrakt alligevel ikke ville blive forlænget efter udløbet til sommer.

Nu vender Auri altså tilbage til HB Høge, hvor han slog igennem som træner i den ene af moderklubberne, Herfølge Boldklub, i 2006-2007. Her afløste han den fyrede Jesper Hansen, og siden slog Auri sit navn fast som træner - og ikke mindst med oprykningen til Superligaen i sommeren 2009, hvor netop HB Køge kom til verden med Køge Boldklub som den anden moderklub.

HB Køge suste ned igen året efter, og i efteråret 2011 blev Auri solgt i et lynskifte over natten til Brøndby, hvor Henrik Jensen netop var blevet fyret. Meningen var ellers, at Auri skulle have startet som assistenttræner 1. januar 2012, men i stedet blev han cheftræner før tid.

Nu kommer altså hjem igen, meddeler HB Køge i dag i en pressemeddelelse.

- Der er to adresser, der er centrale i mit fodboldliv. Det er Brøndby og Køge. Det er her, jeg har oplevet de største øjeblikke og udviklet mig mest, både fodboldfagligt og menneskeligt. Man skal altid være forsigtig med at vende tilbage, men jeg er sikker på, at det her er det rigtige for mig. Jeg kender klubben og de mennesker, der står bag HB Køge. Jeg ved, det er et godt sted med ambitioner og værdier, der ligger tæt på mine egne, lyder det fra Auri Skarbalius i meddelelsen.

Han er i første omgang tilknyttet på en kontrakt gældende to år, og Auri ved godt, hvad han vil se og have fra spillerne:

- I alle spillere skal der hver eneste dag - både til træning og kamp - brænde en ild og et ønske om at blive en bedre udgave af sig selv. Det er den måde, man skaber resultater på. Det handler om hårdt arbejde og ydmyghed, hvis man vil nå langt som fodboldspiller, siger Auri Skarbalius.

- Og så handler det om at få skabt et fællesskab, hvor man vil ofre sig for hinanden og gå den sidste meter. Hvis vi lykkes med det, skal de andre være rigtigt gode for at besejre HB Køge, siger den kommende træner.

Han blev ikke et hit i Brøndby og blev fyret i 2013 efter et par hårde år.

Auri tog derefter overraskende til sjællandsserieklubben Haslev FC og fik straks sat struktur på det hold, inden Viborg hentede ham i 2014.

Et år varede opholdet i det midtjyske, inden Auri vendte tilbage til Brøndby MasterClass for at blive U19-træner. I 2017 var det slut med Brøndby og siden har han været engageret i litauiske Zalgiris Vilnius og indtil for nylig i Trakai.

Nu er Auri tilbage i HB Køge, hvor hans trænergerning startede for og hvor et hold med tiden skal modnes til Superligaen.