Auri Skarbalius (med rød vest) dirigerer under tirsdagens træning. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Auri er hemmelighedsfuld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Auri er hemmelighedsfuld

Sport DAGBLADET - 10. november 2020 kl. 19:41 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

HB Køges cheftræner Auri Skarbalius glæder sig enormt meget til mødet med de regerende danske mestre fra FC Midtjylland - så meget vil han godt slå fast tirsdag eftermiddag, godt et døgn før pokalbraget.

- Vi glæder os helt sindssygt meget, for det er absolut ikke hver dag, at man får chancen for at møde de danske mestre. Og de spillere, der kommer er stadig super gode, selv om der er mange reserver med. Så for os er det en fantastisk kamp at få, siger cheftræneren efter en iskold gang træning på kunstgræsset i Køge.

Til gengæld er han nærmest hemmelighedsfuld som aldrig før i forhold til alt det taktiske og fodboldmæssige omkring pokalkampen. Eksempelvis bliver sn.dk's udsendte bedt om at undlade at fotografere en lang række sekvenser fra træningen - al den stund at folk fra FC Midtjylland kunne hænde at se billederne og dermed få brugbare taktiske input..

Der er heller ikke alt for meget at hente ved at spørge ind til hans syn på kampen og oplæg til selvsamme.

- Vi har da helt sikkert en plan, men de detaljer har jeg ikke den store lyst til at afsløre for dig, siger Auri efterfulgt af et smøret grin.

Han åbner dog en lille bitte smule op og tilføjer:

- Generelt er FC Midtjylland rigtig dygtige til at være aggressive på den sidste fjerdedel af banen, hvor de har mange farlige dybdeløb. Dem skal vi være meget opmærksomme på, påpeger HB Køge-træneren.