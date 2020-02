Cheftræner Auri Skarbalius med Martin Koch. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Auri: Vi skal væk fra bunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Auri: Vi skal væk fra bunden

Sport DAGBLADET - 28. februar 2020 kl. 18:09 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sommer meldte administrerende direktør Per Rud sjældent offensivt ud, da han mente, at HB Køge skulle i Top 4 - og gerne bedre endnu.

Efter et efterår, hvor de blå/sorte under ledelse af Morten Karlsen nærmest blev verdensmester at samle på marginaler imod sig, siger Rud, at »målet er overlevelse. Ingen tvivl om det«. Og dén målsætning har den ny/gamle cheftræner Auri Skarbalius ingen som helst problemer med at adoptere:

- Det vigtigste er, at vi får etableret os i rækken. Vi skal væk fra bunden, men jeg er den kedelige type, så lige nu har jeg kun fokus på Vejle-kampen. Så må vi se på tingene derfra, når vi har spillet den.

- I de senere år har 1. division været historisk lige hvert år, og i år er ingen undtagelse. Alle kan slå alle - og det er jo fedt for dansk fodbold. Men det er tre af 12 hold, der rykker ud i år - det er 25 procent, så det bliver også hårdt, nærmest lover Auri Skarbalius og er hverken ked af eller glad for, at han får comeback i cheftrænerstolen hos oprykningsfavoritterne:

- Vi skal jo møde dem allesammen, så det er bare om at komme derudaf. Sæsonens første kamp har altid masser af fysik og holdene er nok ikke helt på plads spillemæssigt, som de vil. Men at møde topholdet er hverken værre eller bedre end, hvis vi skulle have mødt et af holdene helt i bunden. For hvad nu hvis vi så tabte dér...

Funderer Skarbalius og gider i samme boldgade ikke ærgre sig over, at han endnu ikke har set skyggen af hverken Matthew Briggs eller den afrikanske trio, der er på vej fra Inter Allies så såre opholdstilladelserne er på plads.

- Vi må arbejde med det, vi har og ikke med, hvad man kan regne med at få. Jeg er jo heller ikke kommet for at revolutionere noget. Vi skal fortsætte med de ting, vi har holdet til og så bestræbe os på at blive endnu bedre. - Det vigtige for mig er, at vi er på plads rent kulturmæssigt og teamspiritmæssigt, så alle tænker »hvad kan jeg bidrage til holdet med« i stedet for »hvad kan jeg få ud af holdet«. Jeg vil have parathed - at alle er på tæerne, så de ikke pludseligt bliver overraskede, når de får bolden.

- Jeg synes over et hele, at hele opstarten har været en positiv oplevelse, og jeg er glad for, at der er konkurrence på alle pladserne - lige bortset fra, at Overby desværre er skadet, siger Auri Skarbalius og er i den grad også tilfreds med i det hele taget at være tilbage i HB Køge, som han for ti et halvt år siden selv gav den bedst mulige fødsel ved at føre den ene moderklub, Herfølge, op i superligaen.

Det endte med nedrykning, men Auri førte straks HB Køge op i det mest fornemme selskab igen og blev så solgt til Brøndby.

- Jeg har prøve at arbejde mange steder - men Brøndby og HB Køge er lige som barndomsklubber for mig. Det har været nemt, meget nemt at falde falde til igen, og jeg vil så gerne, at det lykkes for klubben.

- Der har været perioder i min karriere, hvor jeg ikke har været glad for at være træner og tænkt på, om jeg helt skulle stoppe. Glæden var der ikke - lidt som den glæde, vi havde, da vi var små og bare spillede fodbold, fordi vi elskede det - og så blev det pludselig et arbejde, og vi skulle finde en anden form for glæde. Men jeg har faktisk rent fysisk drømme om HB Køge, og når jeg vågner, så springer jeg ud af sengen og vil afsted, og nu skal vi det og det og det...

- Det er noget af den gejst og udstråling, jeg vil se, siger Auri Skarbalius.