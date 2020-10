Auri og assistent Kim Daugaard så deres hold have en rigtig dårlig dag mod Fremad Amager. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Auri: - På hælene fra start Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Auri: - På hælene fra start

Sport DAGBLADET - 04. oktober 2020 kl. 10:32 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

HB Køges træner Auri Skarbalius havde håbet at kunne vinde to kampe i træk for første gang i hans tid i HB Køge.

Efter sejren onsdag over Helsingør var muligheden der lørdag eftermiddag mod Fremad Amager, men den kuldsejlede hurtigt. Efter et kvarter var HB Køge nede 0-2.

HB Køge måtte endnu en bold i eget net, og nu har holdet vundet, tabt, vundet, tabt, vundet, tabt...

- Tendensen fortsætter! Attituden og indstillingen var ikke forkert, men vi kom på hælene fra start. Det tager tid med nye og unge spillere, men at vi laver så store fejl, som det skete her, prrh!! Frank (Assinki, red.) spillede godt mod Helsingør, og her er han med i alle mål. Det er ikke hans skyld, for alle var på hælene i alt. Individuelt er Fremad stærke, men vi sjusker med tingene, og det irriterer mig, siger Auri.

- Vi havde jo bolden mest, men på den sidste fjerdedel af banen kom vi ikke til noget. De var bedre end os, men 2-0 efter et kvarter irriterer mig. Vi skulle have holdt den meget længere og spillet en lige kamp, siger træneren.

- De gode hold straffer os bare, konstaterer Auri.

Sjusk?

- Ja, jeg ved ikke om det er mangel på koncentration eller for højt spændingsniveau. Det var bare ikke godt, og jeg er ligeglad med de to sejre i træk nu. Det er bare forfærdeligt at tabe to hjemmekampe i træk.