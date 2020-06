Auri: Det hér skal være bedre

HB Køge har fået en bekymrende »genstart« på sæsonen, efter at 1. division er blevet skudt i gang igen efter coronapausen.

Først blev det til nederlag i begge de to træningskampe i maj måned - mod Nordsjælland og Nykøbing. I sidste uge blev det så 1-1 mod Hvidovre, mens HB Køge på skuffende vis så på udebane tabte 1-2 til bundholdet Næstved søndag.

Og dermed er de sort-blå efterhånden i allerhøjeste grad selv en del af bundkampen, hvor der kun er et enkelt point ned til Skive på den forkerte side af stregen. Dét huer naturligvis ikke cheftræner Auri Skarbalius, lod han vide efter kampen mod Næstved.

Hér var han især bekymret for den let haltende fysik, som hans mandskab gav eksempler på i lokalopogøret.

- Det hér skal være bedre. Den fysiske indsats skal være basen i en hver præstation, og den skal vi i hvert fald have på plads, for den havde vi ikke i dag. Jeg ved ikke, om spillerne blev overrasket over Næstveds aggressivitet, men det var ellers noget, vi havde forberedt dem på, siger Auri Skarbalius, der blankt erkender den bekymrende situation.