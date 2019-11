Andreas Hansen har ikke fået sikker besked, men han regner med, at han skal passe på AaBs mål på hans gamle hjemmebane i aften. Foto: Jeppe Lodberg

Andreas Hansen glæder sig til at slå vennerne ud

Sport DAGBLADET - 27. november 2019 kl. 09:42 Af Jeppe Lodberg

To kampe står han noteret for, Andreas Hansen, der håber og tror på, at han får en tredje onsdag aften, når han med AaB er på pokalbesøg hos hans tidligere holdkammerater i HB Køge.

I marts måned blev den 24-årige målmand enig med AaB om, at han og kæresten skulle bruge deres sommerferie på at rykke teltpælene fra Vestegnen til lige op under Limfjorden.

Den Brøndby-opvoksede bønnestage spillede selvfølgeligt foråret færdigt for HB Køge, som han nåede op og repræsentere i 106 ud af 110 mulige kampe henover tre hele sæsoner. Han veg ikke pladsen, ville have det hele med, hvilket reservemålmændende Frederik Hansen, Mathias Würtz og Nicklas Frenderup så bare måtte affinde sig med.

Sidstnævnte fik ikke andet en træningskamp i foråret, Würtz fik førsterundekampen i pokalturneringen i 2017 og 2018 mod Herlufsholm henholdsvis Humlebæk, men så tog Andreas Hansen over mod Nykøbing henholdsvis B93.

Frederik Hansen fik i efternavnebroderens første sæson de to første pokalkampe mod Karlslunde og DMI, men da så Viborg kom på besøg, var Andreas Hansen tilbage i målet.

Og det er han så også i aften - men for modstanderne, og kun hvis han får lov til at fortsætte AaB-stilen. Det er nemlig i de rød/hvidstribedes to hidtidige pokalkampe mod Nørresundby (8-0) og Vejgaard (6-0), han hidtil har fået spilletid. Superligakampe har han hidtil kun kigget på fra bænken, mens svenske Jacob Rinne har stået inde på stregen.

- Jeg har ikke fået at vide, at jeg skal stå - men heller ikke det modsatte. Jeg håber og tror på, at jeg skal spille, og det er mit indtryk, at de i klubben gerne vil give mig så mange kampe som muligt, siger Andreas Hansen, der da også gerne passede på aalborgensernes mål, når der er point på spil.

- Jeg vil jo gerne spille hver weekend, men jeg vidste jo, at Rinne er en rigtig god målmand, da jeg tog herop. Og jeg føler så afgjort, at jeg udvikler mig alligevel - det er et rigtigt godt miljø, og vi kan lide hinanden. Så jeg gør mit til træning og er klar, hvis jeg får chancen. Det går faktisk vildt godt, og vi trives.

Siger den tidligere HB Køge-keeper, der glæder sig til gensynet med den gamle hjemmebane, som han lige nåede at få et halvt år på, inden han dragede nordpå.

- Det bliver selvfølgelig lidt specielt, men når først kampen går i gang, så er det fuld koncentration. Jeg glæder mig til at hilse på alle de frivillige, og også på tidligere holdkammerater - og til at se, hvad der er sket på stadion. Men når vi er i gang, så lukker jeg det ude, siger Andreas Hansen og satser stærkt på videre avancement.

- Jeg håber ikke, at vi skal ud i straffespark - men sker det, så er jeg også klar til det, siger han, der plejer at være ganske ferm til at nappe forsøg fra 11-meter pletten.

En kvik søgning i arkivet siger, at han i HB Køge-tiden nappede fire af fem straffespark. Kun B93's Olcay Senoglus forsøg fik han lige netop ikke fingrene på.