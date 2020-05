Der var store planer og højt til loftet, da Andreas Bo i 2016 blev præsenteret i den daværende Rishøj Boldklub- i dag Køge Nord FC. Men siden har hverdagen i den grad indfundet sig for komikeren, som nu har taget »orlov« fra klubben frem til årsskiftet. Foto: Anders Kamper

Andreas Bo blev træt af at vaske spillertrøjer

Sport DAGBLADET - 01. maj 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

- Jeg havde simpelthen ikke tid nok til det, og det har jeg også sagt til klubben. Jeg kan jo fint skaffe en sponsor til et skilt, men det hele skiller altså dér, hvor jeg lige pludselig finder mig selv på en stige i fire meters højde i færd med selv at sætte selvsamme skilt op eller selv er ved at male det i hånden, fordi jeg ikke har kunnet få nogen til at gøre det.

Jo, der kan til tider være langt fra forventning til realitet i fodboldens verden - og da måske særligt i de lavere rækker. Det har køgenseren og komikeren Andreas Bo måttet erkende hér godt tre et halvt år, efter at han startede sit engangement i Køge Nord FC.

Og af samme grund har Andreas Bo nu valgt at trække stikket fra klubben - foreløbig for resten af 2020. Eller nu og nu - faktisk er det et par måneder siden, at han traf den beslutning, men på grund af den følgende coronakrise og de tomme fodboldbaner overalt i landet er der bare ikke ret mange, der har opdaget det.

Komikeren, skuespilleren, foredragsholderen - og alt muligt andet - har i forvejen mange kasketter på, men lige præcis dén som praktisk altmuligmand i Køge Nord FC var han ikke så vild med. Og den ligger ikke mindst et stykke fra dén titel af elitechef, som Bo blev præsenteret med, da han tiltrådte i den daværende Rishøj Boldklub.

Nuvel, den funktion har han også haft, men der har bare ikke været tid nok til dén del påpeger Andreas Bo.

- Jeg lykkedes ikke med at få entusiasmen til at smitte af på ret mange andre, det må jeg erkende. Da jeg selv havde vasket spillertøj for fjerde uge i træk, begyndte min kone at drille mig - og så tænkte jeg: »Hun har jo ret«, siger den langlemmede Køge-dreng og tilføjer:

- Man kan sige, at jeg fandt mig selv stående med nogle arbejdsbukser med malerpletter på, som jeg ikke skulle have. Det var ikke dét, der var mit formål i klubben.

Har du fortrudt dit engagement i Køge Nord?

- Nej, slet ikke. Jeg har været vild med at være i Køge Nord. Der er f.eks. en fantastisk velfungerende ungdomsafdeling med en masse gode, frivillige kræfter. Men de er jo typisk engageret af deres børn, og der vil der altid være et godt flow i form af spillere, der starter og spillere der stopper. Det giver generelt et rigtig fint engagement.

- Men det er selvfølgelig lidt noget andet i seniorafdelingen - for der mangler der masser af hænder. Det tror jeg til gengæld ikke er enestående for Køge Nord - det er noget, man hører om mange steder, tilføjer han.

Du kalder det selv en pause fra klubben. Men er det reelt et farvel?

- Nej, det får du mig ikke til at sige. Lad mig være ærlig at sige, at der i særdeleshed er en tre-fire mennesker i klubben, som står mig meget nært, og som jeg stadig føler, at jeg har en enormt stor lyst til at arbejde sammen med. Men lige nu er tiden på flere måder ikke til det, konkluderer Andreas Bo, som til efteråret tager på turné med sit nye standup-show.