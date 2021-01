Per Wulff under storsejren i Gudme forleden. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Alvorens time: Nu løber TMS ind i topholdene

22. januar 2021
Af Kasper Nørgaard Hansen

En plusmålscore på 30 mål i de sidste to kampe er både uhørt i en TMS-optik - men lyder også nærmest helt uovervindeligt.

Men bag TMS Ringsteds vilde resultater på det seneste lægger naturligvis også, at man er rendt ind i det ene bundhold efter det andet gennem længere tid. Faktisk er det sådan, at i seks ud af de sidste syv kampe har TMS'erne mødt hold fra bund-5 i rækken.

Kun mod Aalborg lige før jul løb de grønblusede ind i et af de øvrige tophold, og det endte med et klart TMS-nederlag på 20-27.

Nu tager Per Wulffs piger så imod Sønderjyske lørdag eftermiddag i et vaskeægte topbrag - en kamp man kun kan ærgre sig over bliver overværet af lige præcis ingen tilskuere. Sønderjyderne lægger treer, mens TMS følger lige efter på 4. pladsen.

Dét at det nu er slut med de »nemme« kampe mod bundholdene, det er noget, som TMS-cheftræneren både ser meget frem til - men også er temmelig spændt på. Der er noget uvished i luften, fornemmer man.

- Det er rigtig spændende og en kamp, vi har talt om i noget tid nu. Vi har prøvet mentalt at gøre os helt klar til den kamp, men herunder også stadig lagt vægt på de sidste par kampe, selv om det »bare« har været mod bundhold.

- For vi kunne sagtens have haft to dårlige oplevelser mod Rødovre og Gudme, hvor vi godt nok havde fået to sejre, men så kun havde vundet med fire mål. I stedet har vi slået dem kæmpestort, og det viser hvor koncentrerede vi har været i de sidste 120 minutters håndbold, påpeger Wulff.

Han føjer dertil, at »nu bliver det alvor i de næste tre kampe«, og det kan han i den grad have ret i. For foruden dagens opgør mod Sønderjyske, venter også Bjerringbro og Ringkøbing lige rundt om hjørnet. Det er med andre ord nu, at TMS Ringsted skal vise, om man sådan rigtig er et tophold eller må nøjes med kategorien »sub-top«.

Og der skal noget ekstraordinært til, hvis midtsjællænderne skal gøre sig forhåbninger om to point i lørdagens topkamp. For Sønderjyske har såmænd vundet de sidste seks kampe i træk og ligner lige nu rækkens mest formstærke hold sammen med Ringkøbing.

- Der venter os noget rigtig svært, det er helt sikkert. Men vi har selvfølgelig også en tro på, at vi kan slå dem, hvis vi leverer dét, vi ved vi kan. Men det kræver voldsomt hårdt arbejde hele kampen og endnu mere koncentration, vurderer Per Wulff.

Men umuligt er det ikke: I den første kamp mellem de to hold i Aabenraa vandt TMS såmænd med 29-27.