Alexander Kamp udtaget til Vuelta'en

En stor fjer i hatten for Kamp, som dermed får 18 etaper til at vise sig frem på den allerstørste scene. En glædelig nyhed, skulle man bestemt mene, men på trods af dét, har Trek-Segafredo-rytteren ikke lyst til at sige meget mere til sn.dk om udtagelsen.

»Tak for tilbuddet, men jeg har ikke rigtig lyst til at kommentere min udtagelse eller andet i den dur«, skriver han kortfattet i en sms.

Vuelta'en begynder på tirsdag og slutter - efter planen - d. 8. november. »Efter planen« fordi man også må være realistisk at sige, at med dén måde som coronaen lige nu raser på de professionelle cykelhold - så kan det langfra regnes for sikkert, at løbet nogensinde når til vejs ende.