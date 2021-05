Lars Jacobsen og Daniel Agger var forbi HB Køge A/S's generalforsamling tirsdag. Derefter står den på Aalborg for at følge AaBs måde at gøre tingene på som et led i deres A-træneruddannelse. Foto: Jeppe Lodberg

Agger og Jacobsen i arbejdstøjet

Sport DAGBLADET - 27. maj 2021 kl. 22:05 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

De har helt bevidst ikke villet blande sig i den resterende del af sæsonen, siden de den 31. marts under stor pomp og pragt blev præsenteret som ny trænerduo, men Daniel Agger og Lars Jacobsen har fulgt nøje med og lover at blæse til angreb.

- Vi har knoklet i en grad, at han skylder to måneders løn, men jeg kender også Per (Rud, direktør) godt nok til, at det aldrig kommer til at ske, lyder det med et smørret grin fra Daniel Agger.

Det gør han tirsdag aften, hvor den kommende cheftræner for HB Køge er på Capelli Sport Stadion dels for sammen med den lige så kommende »first team coach« Lars Jacobsen at snakke med nogle af »deres folk i staben«, dels for at blive præsenteret for generalforsamlingen i HB Køge A/S.

Agger er just i sidste uge flyttet tilbage til Danmark efter at have boet under Spaniens sol siden karrierestoppet i 2016, og om ikke andet, så har det været en kølig og våd fornøjelse - signalerer kropssproget, da han møffer en »hmm« som en art svar på »velkommen hjem«.

Men han og Lars Jacobsen glæder sig i dén grad til for alvor at tage fat på deres første trænertjans - ikke bare sammen, men også hver især. Selv om de altså har været i gang længe og ihærdigt, forstås.

- Vi har selvfølgelig fulgt med i holdets kampe, også siden vi blev præsenteret, men vi har også set det som en opgave ikke at blande os overhovedet i det arbejde Auri står med ansvaret for nu, siger Lars Jacobsen, der har været på stadion til de fleste af HB Køges Top 6-kampe, mens Daniel Agger har »tunet ind« på computeren.

- Der har været masser at lave. Overvejelser omkring truppen, planlægning af træningskampe og træningslejr og snakke med teamet omkring holdet. Det har været vigtigt, at det ikke skal handle om os for Auris hold, tilføjer Daniel Agger - og ingen af d'herrer kommende trænere står i kø for at dementere påstanden på, at ét point i foreløbig ni slutspilskampe er et noget pauvert udbytte.

- Det positive er, at i den periode har de unge spillere fået masser af spilletid. Det er jo dem, vi gerne vil se og bygge op, siger Daniel Agger.

Og hvor meget har I været inde over, at det jo nærmest er et halvt hold, der stopper efter kampen i Viborg - er det eksempelvis sådan, at I har sagt til Per »nu har jeg set ham og ham spille tre dårlige kampe i træk... ham skal du ikke forlænge med« ?

- Det siger sig selv. Vi skal bygge et nyt hold op, og i sidste ende er det jo med dem, vi tror på. Så vi har ikke klappet nogen på skulderen, men til syvende og sidst er det vores ansvar, at vi står med et hold, som vi tror på, vi kan rykke i superligaen med, siger Daniel Agger.

- Vi kommer med en anden måde, vi gerne vi spille på. Lars har sagt det så udmærket tidligere - vi vil gerne spille fodbold med et dynamisk udtryk. Mere fremadrettet. Fodbold handler om at score mål, og selvfølgelig skal der være en defensiv base, men vi vil investere mere offensivt - turde have bolden og gøre noget med fremad.

Lyder det fra cheftræneren og firstteam-coach Lars Jacobsen nikker samt bringer d'herrers første udpegede nye spiller, Fremad Amager-anfører Pierre Larsen, på banen i den anledning. En rigtig angrebsivrig kantspiller, der dog også har spillet en del på wingback'en for amagerkanerne.

- Som udgangspunkt tror jeg måske ikke, vi vil bruge wingbacks så meget, men i nogle kampe måske. Det bliver ud fra, hvordan vi gerne vil stå i forhold til modstanderne. Men når man ser på, hvor mange mål, Pierre Larsen har haft sidste eller næstesidste fod på, så var der ingen tvivl om, at han stod højt på listen, siger Lars Jacobsen.

- Og så er det en fordel, at han kan spille flere pladser. Og så fremstår han jo bare som en atlet. Knivskarp. Det er et meget vigtigt signal at sende - vi skal ikke have spillere med bodegamave, understreger Daniel Agger.