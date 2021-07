Agger henter tidligere Liverpool-spiller

Daniel Agger og Jonathan Flanagan sammen i HB Køge. Foto: HB Køge

Sport DAGBLADET - 15. juli 2021 kl. 11:55 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Når man hedder Daniel Agger og er træner, så har man lidt bedre muligheder for at hente særlige spillere end andre.

Derfor er det lykkedes HB Køge at tilknytte den tidligere Liverpool-spiller Jonathan »Jon« Flanagan til klubben. Det er sket netop via Daniel Aggers kontakter, og det er ikke mindst via en vis Steven Gerrard, der som manager kender Flanagan fra deres fælles tid i Glasgow Rangers.

Nu har Flanagan indgået en to-årig kontrakt med HB Køge, hvor han er tiltænkt en placering som højre back og afløser for Mark Gundelach.

- Vi har længe haft Jon Flanagan på vores liste over prioriterede emner til spillertruppen, og er glade for at vi er blevet enige om en aftale. Jon er en hurtig, fysisk stærk og hårdtarbejdende back, der kommer med masser af erfaring fra blandt andet Liverpool og Rangers. Han kommer med noget fart, masser af fysik, og en beslutsomhed i sit spil, som vi glæder os til at få gavn af«, siger HB Køge-direktør Per Rud.

Jonathan Flanagan er født i Liverpool og kom på kontrakt i Liverpool FC, hvor han spillede i fem år, inden nogle omskiftelige år fulgte efter med skifte frem om tilbage mellem Liverpool og Burnley og Bolton, inden Flanagan kom til Gerrards Rangers i sommeren 2018.

Her var han i to år, stod så klub og kontraktløs, inden et skifte til belgiske RSC Charleroi kom på plads.

Her er han netop stoppet, men meget spilletid er det ikke blevet til, og Flanagan kommer dybest set til HB Køge for at kickstarte karrieren igen. Han er trods alt kun 28 år.

- Vi er naturligvis opmærksomme på, at Jon Flanagan ikke har spillet så meget det seneste år, men han er i god form, og Daniel Agger har blandt andet indhentet rigtig fine referencer på ham fra Steven Gerrard i Rangers. Daniel kender også selv Jon Flanagan og hans kvaliteter fra deres fælles fortid i Liverpool, og vi tror på, at Jon Flanagan kan gå hen og blive en profil her i klubben, siger Per Rud.

Udover en to-årig kontrakt får »Jon« Flanagan trøjen med nummer 2 på ryggen i HB Køge, og han havde første træningsdag i dag, efter at kufferten blev hevet ud af bilen og støvlerne fisket frem på parkeringspladsen.

Tidligere på sommeren har HB Køge hentet Oscar Buch, Nemanja Cavnic, Daniel Thøgersen, Bruninho, Mathias Nielsen og Pierre Larsen. Marius Elvius er også tilbage, og så er flere unge spillere forfremmet til 1. holdstruppen.

HB Køge spiller træningskamp i morgen hjemme mod FC Helsingør.