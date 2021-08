Agger: Det er blevet slået alt for stort op

- Altså, jeg må bare sige, at det er blevet slået alt for stort op med det dér mulige comeback. Det er den yderste nødløsning, og det er udelukkende tænkt som en mulighed, hvis vi absolut ikke har andre at tage af, siger han fredag til DAGBLADET/sn.dk og tilføjer:

- Vi har vel nærmest fået en ekstra skade i den forstand, at »Effi« (Effiong Nsungusi, red.) gik ud mod Helsingør, og det ser ikke 100% godt ud med ham. Men vi håber da, at han er i spil til på søndag. Men det er jo egentlig bare lidt typisk for sæsonen. Vi er blevet tvunget til at skifte ud af nød og ikke af lyst. Og det siger sig selv, at med så mange skader er det svært at lave en ordentlig træning. Vi kan jo for eksempel ikke spille 11 mod 11, siger cheftræneren.