Aflyst: Ingen oprykningskamp til TMS i Ringsted

TMS Ringsteds mænd i toppen af 1. division kommer ikke til at rykke op i Ligaen torsdag aften efter mødet med Roskilde.

»I lyset af regeringens udmelding og den alvorlige situation i forhold til spredningen af coronavirus, har en samlet ledelse i Dansk Håndbold Forbund og de tre distriktsforbund Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund onsdag aften besluttet af aflyse alle kampe, stævner og al cupdeltagelse for alle rækker fra og med liga og ned, for senior samt for alle ungdomsrækker fra U19 og ned i foreløbigt 14 dage,« skriver DHF.