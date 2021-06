Grafik: DCU Distrikt Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Afgående formand kommenterer mistillidsvotum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgående formand kommenterer mistillidsvotum

Sport DAGBLADET - 07. juni 2021 kl. 15:11 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Søndag skrev sn.dk historien om, at DCU Distrikt Sjællands bestyrelse dagen forinden var blevet væltet på distriktets årsmøde - da der på mødet var blevet fremsat et mistillidsvotum mod den samlede bestyrelse.

I den forbindelse var vi også i kontakt med den afgående formand, Charlotte Frank, i forhold til at kommentere sagen. Hér skrev hun i en sms, at hun gerne ville besvare nogle spørgsmål om årsmødet osv - men at det skulle være på mail. Frank vendte dog aldrig tilbage søndag - men det gør hun til gengæld mandag eftermiddag.

Hér følger hendes svar.

1) Er du overrasket over, at bestyrelsen blev afsat på Distrikt Sjællands årsmøde i går, eller havde du i én eller anden grad set det komme?

- Nej jeg er ikke overrasket. Med den seneste tids angreb og hetz mod såvel undertegnede som bestyrelsen generelt, så havde jeg nok forventet at noget i den retning var under opsejling. At det så skete på denne måde, havde jeg gerne været foruden. På årsmødet er der jo netop valghandlinger, hvor det er fuldt legalt at lade sig opstille, sådan er demokratiet, og sådan skal det være.

- Og det er naturligvis helt fair, hvis der er ønsker eller sågar nogen, der frivilligt lader sig opstille til bestyrelsen. Men det skal foregå ordentligt, ikke under nærmest kuplignende tilstande. Et forløb som det vi i bestyrelsen har gennemlevet, gavner ikke frivilligheden og ønsket om at gøre en forskel for cykelsporten.

2) Er der noget, du har fortrudt i din tid som formand for bestyrelsen eller noget, du gerne ville have gjort anderledes?

- Når man søger at skabe udvikling, så sker der undertiden fejl, det erkender jeg. Men mit og bestyrelsens overordnede mål har altid været at udvikle cykelsporten. Og ja, jeg ved godt at modstanderne mener det anderledes, men det har hele tiden været det vi har arbejdet efter. Distriktet og klubberne skal udvikle sammen med DCU, vi kan som distriktsbestyrelse ikke gøre det alene. Men fakta er at vi har været ret alene, for det har været svært at finde personer der ville indgå i bestyrelsesarbejdet, samt i det praktiske arbejde.

- Derfor har mange opgaver hvilet på få skuldre, det havde jeg gerne set anderledes. Men når jeg så nu kigger tilbage, så synes jeg alligevel at der indenfor de sidste år er sket udvikling og nye tiltag, til gavn for vores klubber og medlemmer. Men det har også været svært. Covid-19 har ikke gjort livet lettere for vore klubber, træning har været udfordrende og klubberne har haft svære vilkår til at få afviklet cykelløb. Men nu er vi i gang igen og med stor hjælp fra distriktets forretningsfører er der sat rammer og vilkår op, så vi nu begynder at se deltagerantal, der minder om tiden før Covid-19.

3) Jeg har talt med en kilde (som er inde i kernen af sjællandsk cykelsport) og som faktisk roser dig og Carsten Hansen enormt meget for jeres praktiske engagement i cykelløbene. Vedkommende vil hilse det meget velkomment, hvis du kunne overveje at fortsætte dit arbejde ude til cykelløbene - men bare i en anden rolle end lige som formand. Er dét noget du kunne forestille dig?

- Som nævnt har mange opgaver hvilet på få skuldre. Og vi har godt nok tilbragt mange timer med praktisk arbejde til cykelløb. Så på den konto er det da rart at få ros for det arbejde vi har udført, også selvom det er gennem pressen. Men ros kan man jo ikke få nok af, så jeg kvitterer med en tak for det.

- Når det så er sagt, så har den seneste tids udvikling jo sat mange tanker i gang. Ingen er uundværlige, heller ikke Carsten eller jeg selv eller for den sags skyld de øvrige frivillige. De gentagne personangreb har ikke været sjove, så vi er stadig i overvejelse om vi ønsker at fortsætte.