AaB-direktør Thomas Bælum mener ikke, at klubben kunne gøre meget andet end at udskyde pokalkampen til en anden dag. Foto: Ritzau Scanpix Foto: Andrea Luth/Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-direktør: Det handler ikke bare om at »låne nogle ting«

Sport DAGBLADET - 31. oktober 2019 kl. 09:07 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I timerne efter at pokalkampen mellem HB Køge og Aab var blevet udsat til en endnu ikke fastsat dato, gik HB Køge-direktør Per Rud ud på klubbens hjemmeside og beklagede at kampen aldrig blev til noget onsdag aften. Hér taler han blanet andet om »manglende smidighed« fra AaB's side.

AaB's administrerende direktør - og tidligere spiller for holdet - Thomas Bælum, mener dog ikke, at nordjyderne kunne have gjort det meget anderledes. Det siger han til DAGBLADET/sn.dk, da vi fanger ham over telefonen.

- Det har været en rutsjebanetur for os. Vi er herovre allerede kl. 13 og tænker at alt er fryd og gammen. Så hører vi godt, at der er et uheld om eftermiddagen på Storebælt, men tænker stadig, at der er god tid. Vi havde nok aldrig forestillet os, at der ville blive SÅ omfattende kø på broen.

- Da vi tager beslutningen om at udskyde kampen, havde vi fået at vide, at der ville være kødannelser ved broen helt frem til klokken 21. Der ved vi godt, at kampen i så fald ville blive en midnatsforestilling, og det var ingen interesserede i, fortæller Thomas Bælum, som fortæller, at ingen AaB-spillere i øvrigt nogensinde nåede hverken helt eller halvt til Køge efter at være landet i hovedstaden over middag.

- Nej, vi lå på vores hotel i København og afventede færdselspolitiets udmeldinger. Så vi nåede aldrig frem til stadion.

Spørgsmål: HB Køge argumenterer for, at I kunne have lånt spillertøj og forskelligt udstyr af dem for at kampen kunne gennemføres. Hvorfor var dét ikke en mulighed?

- Det handler i min bog ikke bare om at »låne nogle ting«. Det hér er topprofessionelle idrætsfolk, der har et hav af individuelle materialer med. Specielle forbindinger, kosttilskud og så fremdeles. Ikke mindst har vi vores egne trøjer med sponsorer på osv. Der er mange ting, der gør, at vi ikke synes, at det var en reel mulighed.

- Det var enten eller for os, konkluderer Thomas Bælum tørt og kort.