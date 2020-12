AB-spiller: - Vi taber to point

Mathias Kisum efter kampen i Roskilde Idrætspark. Foto: Anders Kamper

04. december 2020 Af Anders Kamper

For nogle sæsoner siden spillede han i FC Roskilde, uden at få mange kampe, rykkede så til Næstved, hvor han stoppede i starten af september i år. Kort efter stod det klart, at Mathias Kisum skiftede til AB.

Her har han spillet alle kampe siden, og torsdag aften spillede AB og Kisum årets sidste kamp ude mod netop FC Roskilde i 2. division.

Her boltrede han sig som kantspiller med fart, rappe fødder og ditto driblinger, og det var derfor helt naturligt, at han scorede til 1-0 for AB kort før pausen.

Lige efter den udlignede Casper Grening dog, og selv om Kisum blev ved med at køre på og afslutte lykkedes det ikke, så opgøret endte 1-1 til begge holds skuffelse.

- Jeg føler, vi skal vinde den kamp, og jeg skal også score et mål mere. Vi havde chancerne til det, og det er en lidt flad fornemmelse at gå på ferie på. Jeg føler, vi taber to point, men generelt et fint halvår af os. 3. pladsen er mere end godkendt, siger Kisum.

Han har scoret fire gange for AB i efteråret, et færre end Sylvester Seeger-Hansen, der er holdets topscorer.

- Jeg trives derinde, og der er ro på baglandet, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Det var et fint skifte - jeg vil gerne spille med bolden, og det vil AB, så det passer mig fint. Det er et ungt hold, så det er helt perfekt, siger Kisum.