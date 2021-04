Århus og Skanderborg har overtrådt Ligareglementet

Meddelelsen mandag ved 14-tiden om indgivelse af konkursbegæring fra Århus Håndbold og de afsluttede fusionsforhandlinger med Skanderborg kom ikke bare som et chok for spillere og klubber rundt om i Danmark dagen efter en dramatisk dag for bundholdene.

Århus-træner Erik Veje sagde mandag til TV2: - Det har været utroligt svært at vide det her uden at kunne fortælle spillerne det. Det synes jeg, har været voldsomt ubehageligt, faktisk - Men omvendt er der jo ikke andet at gøre. Det er ikke til at holde ud for nogen, hvis det siver, og omvendt kan det ikke lade sig gøre at gemme informationerne for alle indtil sidste dag. Der er bare ikke nogen god måde at gøre det på.

- Vi må se på det, selvfølgelig, men vi kan ikke komme efter Århus Håndbold, da de lukker ned. Vi har ikke vidst noget om, at drøftelserne har stået på i en måned. Det har vi kun Erik Vejes ord på, men faktum er, at vi fik besked i aftes.

- Det er nyt, det her, så der er vi ikke, men det får ikke sportslig betydning. Underretningspligten har ikke været, som den skal være, og hvis der kommer en sag i disciplinærinstansen, så taler vi sikkert om en bøde, siger Frank Smith.

Hvad var der sket, hvis I havde fået besked om fusionsforhandlingerne i rette tid jævnfør Ligareglementet?

- Så måtte vi kigge på, om det ville få nogen afgørende sportslig betydning og forholdt os til det. Hvis to parter indleder samarbejde eller samtaler om samarbejde, så er det vigtigt at følge med i, at de ikke handler spillere indbyrdes og ikke foretager sig noget indbyrdes. Det er også vigtigt at kigge på, om de skal mødes eller om de kan hjælpe hinanden. I forhold til stillingen var det jo åbenlyst, at Århus ikke ville komme i slutspillet, men at Skanderborg ville.

Hvad vi ellers ville have gjort, er en tænkt situation, siger Frank Smith.

Han lægger til:

- I dag optages alle kampe på video, så det er sværere at snyde i en kamp, og vi har tidligere sendt en ekstra observatør ud for at kigge på spillet i den situation. Det kunne vi have sat i værk.