16 tilskuere ser HØJ vinde i Jyllinge

HØJs håndboldmænd i 1. division spiler lørdag eftermiddag hjemme mod Ajax, og det er en i rækken af kampe, hvor tilskuere er forbudt på grund af frygten for spredning af coronavirussen. Derfor er der blot 16 tilskuere til stede i Jyllinge Hallen - nogle klubfolk fra de to klubber og kontrollører. Og pressen.

Det giver selvsagt en noget mat stemning i hallen, men håndbolden fejler ikke noget, og efter 40 minutter stå det 15-15 på tavlen, efter at HØJ ellers førte med tre et par gange i 1. halvleg, men ikke kunne bevare det forspring.

Ajax var foran 14-12 ved pausen, men efter den er HØJ kommet bedre i gang og fører nu 17-15 efter 45 minutters spil, og her tager Ajax-træner Lars Nedergaard timeout.

HØJ kæmper for at komme væk fra bunden og slutte anstændigt af efter en svingende sæson, hvor turen i rutsjebanen er gået mere ned end op.

En sejr over Ajax vil hælpe gevaldigt på det for Jesper Fredins mandskab.

Claus Hansen udvises for at tavle for hårdt på Køge-kammeraten i Ajax, Jakob Vive.