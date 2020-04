Ishøj IF er nu reddet fra at lukke og slukke.

Send til din ven. X Artiklen: 11.000 kr. med til at redde Ishøj IF fra at lukke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

11.000 kr. med til at redde Ishøj IF fra at lukke

Sport DAGBLADET - 27. april 2020 kl. 12:07 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldklubben Ishøj IF har været i så dyb en krise, at klubben har været tæt på at lukke og slukke, som klubben skrev på Facebook sidste uge.

Hvor galt det stod fat, fremgik ikke, andet end, at det stod klart, at den var gal. Sportschef Murat Kütük nedtonede krisen, og formand Lisbeth Nielsen ønskede ikke at udtale sig til DAGBLADET med en uddybning.

Nu er stormen reddet af og krisen afblæst, hvilket fremgår af et ny opslag på klubbens Facebook-side. Her fremgår det, at 11.000 kr, var med til at redde klubben fra at lukke.

»En kæmpe tak skal der lyde til vores fantastiske og trofaste venner af Ishøj IF. Da vi rækte hånden ud og bad om jeres hjælp, så var I der straks. Vi fik på meget kort tid skrabet 11.000 kr. sammen, og dette har været en kæmpe hjælp. Det her beviser virkelig, at sammen er vi stærkere,« skriver klubben.