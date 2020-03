Emilie Beckmann - hér under Danish Open sidste år. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - Vi behøver ligesom vores forbandede vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi behøver ligesom vores forbandede vand

Sport DAGBLADET - 30. marts 2020 kl. 13:59 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldspillere kan mødes i små grupper og lave lange afleveringer til hinanden - eller endda øve afslutninger, så længe de bare holder afstand. Det har de fuldt ud lov til, for det har Divisionsforeningen bestemt så sent som i sidste uge.

Cykelryttere og løbere kan stort set fortsætte deres træning uændret, så længe de bare træner alene - og det samme gælder for kajakroerne, som stadig har masser af plads i bølgen blå.

Men svømmere, til gengæld, de er et anderledes træningstruet folkefærd i disse tider.. For det er allerede flere uger siden, at samtlige danske svømmehaller lukkede - og uden svømmehaller er elitesvømmere godt gammeldags på den. Eller som Tune-svømmeren Emilie Beckmann endnu mere direkte udtrykker det:

- Vi behøver ligesom vores forbandede vand for at kunne træne.

Så sandt så sandt. Og derfor ar Beckmann - én af Danmarks velsagtens tre største svømmenavne i disse år - heller ikke decideret ked af, at IOC i sidste uge valgte endegyldigt at udskyde OL i Tokyo til 2021.

Hun er til gengæld naturligvis enormt ked af den bagvedliggende årsag - coronavirussen - men når nu hele verden er lukket ned af pandemien, var OL-beslutningen den helt rigtige, mener hun.

- Da først svømmehallerne og siden Idrættens Hus lukkede, begyndte panikken så småt at brede sig hos mig, for som svømmer består min træning stort set udelukkende af to ting: Svømning og styrketræning. Og hvis begge de ting er væk, så ved jeg godt, at jeg reelt ikke kan opretholde en forsvarlig svømmeform.

- Og hvis jeg så sent som fire måneder før OL skulle have udsigt halvanden måned uden træning - så siger jeg nej tak. Så hellere at legene bliver udskudt, for med så kort tid til OL ville de forskellige svømmere også få vildt uens vilkår alt efter hvorfra i verden, de kommer fra, påpeger Beckmann og uddyber.

- I Asien er coronavirussen f.eks. flere steder nu på vej på retur - mens den hér i Europa først lige er ved at blusse rigtig op. Det vil typisk betyde vidt forskellige træningsvilkår, og sådan skal det ikke være lige op til et OL.

- Når det så er sagt, er der en kæmpe tomhed indeni lige nu. Man kan sige, at jeg hart trænet målrettet mod det hér i fire år, men i princippet har jeg trænet mod det, siden jeg var en lille pige.

I disse dage træner Beckmann med sjipning, yoga og forskellige typer core-træning - modsat de fleste andre svømmere, som for tiden gør det mest i løbetræning. »Jeg er ikke så meget en løbepige«, som hun udtrykker det - og i det hele taget ved hun udmærket godt, at disse ugers træning er en sølle lappeløsning i forhold til at kværne basiskilometer og hårde intervaller i svømmehallerne.

Udsigten til at kunne vende tilbage til normale forhold herhjemme synes lige nu ikke at stå lige for.