Oversigten over, hvor de danske VM-spillere kommer fra. En hel del af dem er fra Sjælland.Grafik: TV2

- Talentudvikling er ikke tilfældig

Sport DAGBLADET - 16. februar 2021 kl. 16:45 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Medfødte evner og det miljø og den måde, man træner på, er afgørende for, hvor langt man kommer som håndboldspiller.

Det siger Dansk Håndbold Forbunds sportschef Morten Henriksen som en reaktion på den grafik om VM-spillernes barndomsklubber, som TV2 stod bag efter VM-triumfen i Cairo for et par uger siden.

De danske gulddrenge kommer ikke udelukkende fra store klubber, men også fra mindre, hvor første skridt og kast med bolden foretaget, lige fra Sierslev, Vidar-Ulkebøl, Holbæk, Tinglev og til større klubber som Roskilde Håndbold og Helsingør.

- Det miljø, man færdes i, har stor betydning og spillerne er en fantastisk blåstempling af de klubber, hvor spillerne nu end kommer fra, og hvad de har været igennem som barn og ung. Det, håber jeg, at klubledere og trænere og holdkammerater er stolte af. Det hviler ikke kun på tilfældigheder, hvad man bliver til, siger Morten Henriksen.

Hvordan måler man talentudvikling?

- Det er rigtig svært. Den bedste måde er jo nærmest, når det er for sent: Hvor er de unge mennesker som børn, og hvad har de oplevet, og miljøet i en klub kan jo meget nemt været et andet i dag end da Mikkel Hansen og Niklas Landin var små i deres klubber.

- Men der er jo gjort noget rigtigt, da de var små. I forbundsregi måler vi ikke på ungdomsmesterskabsmedaljer, men på, hvor mange spillere, vi får igennem til et A-landshold, der kan gøre sig gældende på den internationale scene.

- Jeg svarer selvfølgelig med elitebriller, men der er jo flere aspekter i det. Ikke mindst også, hvor mange spillere en klub får til at fortsætte med håndbold. Det er meget vigtigt, siger sportschefen.

Og fortsætter:

- Hvor mange spillere var der i klubben, da spillerne var 10 år, og hvor mange er der tilbage, når de spillere er 17-18 år? Det burde vi nok bruge flere kræfter på, for det er klart, at jo flere spillere, der er, jo større chance er der for, at en eller flere kommer igennem til et Ligahold eller sågar landsholdet, siger Morten Henriksen.

- Vi ved, at miljøet i ungdomsårene har stor betydning - at man kan træne, har det godt og at håndbolden er sjov - det skal fylde mest, når man er 8-10 år.

- Som 15-17-årig skal man udfordres på det rette niveau, og der er miljøet jo ikke lige godt alle steder. Der skal der være den rette fysiske træning, teknisk og taktisk sparring og udvikling i klubben.

Mange klubber - store som små - drømmer jo om at levere en VM-spiller. Hvad er din vigtigste melding til de klubber?

- Hvis jeg skal sætte et par ord øverst, så er det motivation og glæde. Det er det vigtigste i vores sport, og det gælder uanset, om man skal - eller vil - bevare mange medlemmer eller skabe landsholdsspillere. Når det ikke er sjovt og man ikke er glad og nyder at gå til træning, så stopper festen.

- Det gælder uanset om man er Mikkel Hansen eller er en 10-årig dreng eller pige i en klub. Glæden ved sporten er det mest afgørende, og den skal klubberne sørge for - og bevare, siger Morten Henriksen.