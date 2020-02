Send til din ven. X Artiklen: Vil du undgå kedeligt arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil du undgå kedeligt arbejde

På rigtig mange kontorpladser kan der forekomme forskellige former for opgave, som har et monotont arbejdsforløb. For den enkelte medarbejder kan det skabe en basis for kedeligt arbejde, som ikke lever op til vedkommendes kompetencer og færdigheder. På den måde kan det være en god ide at lade det monotone arbejde blive udført af andre, så de ansatte kan fokusere på det, som giver energi og selvtilfredshed. I sidste ende kan det være med til at skabe et optimeret arbejdsmiljø, hvor der er overskud og energi til at levere den ekstra indsats.

Arbejdet med transskribering I rigtig mange sammenhænge er man nødsaget til at omskrive interviews med kunder, optagelse af video og meget mere. At transskribere kan give en overbliksdannelse, hvor man kan analysere og vurdere mønstre i det man undersøger. Det kan give ny og vigtig viden i bestræbelsen på at komme et skridt nærmere den vigtige kunde, og hvordan man skal markedsføre sit produkt. I en helt anden sammenhæng kan man være i gang med at længerevarende studieprojekt, hvor tiden kan være en mangelvare. Transskribering er en kunst, som tager lang tid at lære, selv for den hurtigste på tastaturet. Arbejdet med omskrivning af interview og video indebærer også en overgang mellem talesprog til skriftsprog. Det er altafgørende, at man er bevidst om overgangen, og hvilken effekt det kan have på det ønskede resultat. Med transskribering af interviews, videofiler og meget mere kan du være sikker på en tidskrævende proces, som kræver fokus på de mindste detaljer.