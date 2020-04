Send til din ven. X Artiklen: Vil du gerne have en ny hobby? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil du gerne have en ny hobby?

Hvis ikke du allerede har en hobby, kan du overveje at få en. Det er nemlig på mange måder givende. Det fede ved at have en hobby er, at du får noget at fordybe dig i, som hverken har noget at gøre med arbejde eller nogle andre former for praktiske ting. Det er noget, du gør, udelukkende fordi du synes, det er fedt. Når du har en hobby, fungerer det som et perfekt afbræk fra hverdagen. Men hvad kan du egentlig have som hobby?

Tag på jagt i naturen Hvis du nyder at være ude i naturen, kan du f.eks. overveje sådan en hobby som jagt. Jagt er en hobby, der kræver koncentration, og hvor du samtidig kommer helt tæt på naturen på en anderledes måde. Det er samtidig en hobby, hvor du kan blive en del af et rigtig fedt fælleskab. En fordel ved rigtig mange hobbyer er nemlig, at der findes mange med samme hobby. Det vil sige, at du kan lære nogle mennesker at kende, som har samme interesse som dig.

Start til en sport Du kan også vælge at kombinere din hobby med en form for motion. Hvis der er en sport, som du før har gået til, eller som du synes virker interessant, kan du overveje at starte til den. Du får noget at se frem til hver uge, hvor du kan komme ud og bevæge dig og samtidig være en del af et fællesskab. I de fleste sportsklubber er der nemlig et helt specielt fællesskab. Når du går til en sport, kan du motionere, imens du har det sjovt. Det er et rigtig godt afbræk fra hverdagen, hvor du ikke behøver at tænke på andet end din sport.

Begynd at være kreativ Der findes så mange forskellige hobbyer, så i virkeligheden handler det bare om at lave noget, som gør dig enten glad, afslappet eller på anden måde godt tilpas. Det kan f.eks. også være at være kreativ. Hvis du foretrækker en hobby, hvor du kan sidde og slappe af samtidig, kan du begynde at male, strikke, tegne el.lign. Det er den slags hobbyer, hvor du ikke skal møde op et sted én eller flere gange om ugen. Du kan i stedet gå til og fra, som det passer dig. På den måde kan du nemmere tilpasse det til dit skema.