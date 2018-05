Send til din ven. X Artiklen: Vidste du: Klassiske gyngestativer styrker dit barns motorik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vidste du: Klassiske gyngestativer styrker dit barns motorik

Gynger er ét af de mest klassiske udendørs legeredskaber. I gamle dage hang man dem op i træer – i dag er det mere almindeligt at investere i et gyngestativ. Gynger er simple og sjove, og har eksisteret i flere hundrede år. Men vidste du, at de faktisk også har vist sig at hjælpe dit barn med at udvikle sin motorik?

Dit barn udvikler sin balance på gyngestativet Børn bemærker det nok ikke, når de gynger. De har alt for travlt med at have det sjovt, og med at konkurrere om, hvem der kan gynge højest. Men faktisk træner de deres balanceevne, når de gynger frem og tilbage. Vestibulærsansen bliver især styrket når de drejer rundt, og når de får vender hovedet nedad. Udover at det træner balancen, så er det selvfølgelig også sundt at gynge, fordi der er masser af bevægelse involveret. Benene bøjes og strækkes, og armene hiver i snorene eller kæderne for at få gyngen til at bevæge sig hurtigere og højere.

Mange muligheder: Gynger, klatrevægge og rutsjebaner I dag er et gyngestativ mere end bare et stativ med gynger. De fås for det første med mange forskellige gyngetyper: Almindelige gynger, diskgynger, dobbeltgynger, babygynger og sansegynger. For det andet laver de fleste producenter både de billige, simple udgaver, hvor der kun er to almindelige gynger. Hertil kommer de dyre udgaver med forskellige slags gynger, klatrevægge, tårne, rutsjebaner og meget mere. Hvilken type gyngestativ der passer til din have og dine børn, afhænger både at pladsen i din have samt dine børns alder og præferencer. Er det et stativ i ønsker at have i mange år, er det vigtigt, at de forskellige dele enten kan skiftes ud eller er gearet til lidt større børns vægt og højde.