Vi ønsker alle at have et flot og naturligt hår – men hvordan?

Det er ikke unaturligt at man ønsker at gå rigtig langt, for at få det helt perfekte hår. Der findes rigtig mange mulige guides man kan følge, og der skal ikke meget mere end en Google-søgning til, før man mødes med flere forskellige ekspertudsagn, der alle kan hjælpe dig på vej imod det perfekte hår. Men er det virkelig løsningen? Og skal man tro på alt det man læser? Næppe. Fordi hvordan får man langt hår, eller perfekt hår sker ikke på baggrund af en amerikansk mirakelkur, eller lignende – det hænger lidt anderledes sammen.

Vær kritisk overfor den information du henter Først og fremmest er det naturligvis vigtigt at man er en lille smule kildekritisk i sin indhentning af information. Rigtig mange hamstrer det hele i sig, og tror nærmest på alt hvad de læser, men sådan bør det altså ikke være. I forhold til mængde af hår, tykkelsen, strukturen med mere, er det dels arveligt, men også noget vi kan styrke indefra igennem vitaminer og mineraler. Her er det især B vitaminen der er essentiel, og af mineraler silicium og kobber. Du kan også læse meget mere om de bedste vitaminer til håret lige her Du kan følge disse 3 gode råd hvis du vil styrke dit råd:

Spis godt Kosten er meget vigtig, og det er ofte her man kan gøre en forskel. Selvom det ikke kan kurere alt, er det meget afgørende at man får en varieret og næringsrig kost, der kan være med til at styrke immunforsvaret, men også hud, hår og negle. Der ligger rigtig mange vitaminer og mineraler gemt i kosten, som du altså ikke kommer udenom i forsøget på længere, tykkere eller mere balanceret hår.

Sov godt Søvn er for mange også en stor udfordring, de får simpelthen ikke sovet nok. Det er ikke fordi man ikke prioriterer søvnen som sådan, men døjer ganske simpelt blot med søvnbesvær. Det kan være på grund af de sociale medier der holder én vågen, eller en meget afvekslende døgnrytme, der kan være ekstremt forvirrende for kroppen. Som udgangspunkt forsøg at gå i seng det samme tidspunkt hver dag, men også stå op det samme tidspunkt, også husk minimum de her 7-8 timer, det er yderst vigtigt – ikke blot får hårets skyld, men kroppens generelle helbred.