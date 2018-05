Send til din ven. X Artiklen: Vi fejrer fødselsdagen på nye måder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi fejrer fødselsdagen på nye måder

Tiden, hvor fødselsdagen altid blev fejret i hjemmet med boller og kakao, er for længst forbi, og nu indeholder fødselsdagen ofte helt andre aktiviteter. Det kan være alt fra rejser, dyre middage, sommerhusture eller noget helt andet. Vi danskere vil nemlig opleve noget, hvorfor fødselsdagen ikke bare skal være den samme gammeldags begivenhed.

Planlæg dagen i god tid Når du skal planlægge din næste fødselsdag, så er det med at være ude i god tid, så du kan arrangere den perfekte dag. Først og fremmest skal du have styr på, hvem du gerne vil invitere. Skal det være for hele den store familie, eller skal det være intimt og kun den nærmeste familie. Begge dele kan give en fantastisk dag, så det er et spørgsmål om smag og behag.

Især hvis du skal holde fødselsdagen et bestemt sted, så er det en god ide at være ude i god tid, så stedet ikke bliver booket.

Romantik eller børnefødselsdag Skal du planlægge en børnefødselsdag, så er der mange store legelande, hvor man kan afholde fødselsdag. Her kan alle børnene få en fantastisk oplevelse, og det bliver en fødselsdag, som de sent vil glemme. Den gode plads og de mange aktiviteter har gjort fødselsdage i diverse legelande yderst populære, da man så slipper for at klemme børnene sammen i en lille lejlighed. Samtidig elsker børnene det, og med glade børn kommer glade forældre.

Skal du planlægge en romantisk fødselsdag for kæresten, så er romantiske weekendophold i høj kurs. Her i Danmark er vi forkælede med nogle af de bedste kroer og slotte, så der er masser af muligheder for skøn romantik og lækker mad. Ellers er spaophold også i høj kurs hos især kvinderne.