Velkommen til de nye i klassen; iPhone 11 og iPhone Pro Max

Det er blevet september, og udover at efteråret nu officielt er over os, betyder det også, at det er tid til nyheder fra Apple-lejren.

Med opdaterede features - især på display og kamera - er topmodellerne, iPhone 11 Pro og 11 Pro Max, i sandhed spændende nyheder fra Apple koncernen. Der har altid været gode kameraer i iPhones, men denne gang er det næsten helt ubegribeligt. De nye Pro-modeller har hele 3 primære kameraer på bagsiden, som i samspil med hinanden giver mere detaljerigdom til dine billeder og tillader dig at tage mere professionelle billeder, uden at være professionel fotograf.

Ved et storslået event i Apples hovedkvarter i Californien, blev der afsløret mange nye produkter og services fra det populære tech-brand. Men det som størstedelen af de fremmødte, samt de ca. 1.8 millioner, der fulgte med på YouTube ventede på, var de nye iPhones, man forventede at se - og det gjorde vi. De nye elever i klassen hedder iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max , og de har været værd at vente på.

Samme processor i alle 3 modeller

En anden grund til at mange nok vil vælge den billigere iPhone 11 fremfor 11 Pro og Pro Max, er at Apple har opdateret processoren i alle tre telefoner til deres nye A13 Bionic. Hvis ikke du er kyndig i hardware, så lad os forklare, hvad A13 Bionic chippen betyder for dig som bruger.

A13’s forgænger, A12, var (og er) den hurtigste chip (processor/motor) i nogen smartphone. A12 er nu afløst af A13, som er endnu hurtigere. Det betyder, at du formentlig ikke vil opleve at din nye iPhone hakker eller skal bruge lang tid på at tænke sig om. Den kører bare. Udover et kæmpe løft i performance, har den nye A13 Bionic chip også et mere intelligent strømforbrug, hvilket betyder, at de nye iPhone 11 holder 1 time længere end dens forgænger, mens de større Pro modeller kan holde op til 5 timer(!) mere end deres ditto.

Dermed kan vi måske være på vej mod en tid, hvor vores smartphones holder strøm i mere end blot én dag ad gangen.

Dette er svært at sige med sikkerhed, før vi får de nye iPhones i hænderne, hvilket kan ske fra d. 20. september, hvor de officielt kommer i handlen.