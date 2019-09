Send til din ven. X Artiklen: Vær Halloweenfestens midtpunkt – sid på skuldrene af Trump! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vær Halloweenfestens midtpunkt – sid på skuldrene af Trump!

Sponsoreret - 17. september 2019 kl. 10:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halloween står for døren – men du har endnu ikke fundet et kostume. Du leder efter det helt perfekte, der får alle festens gæster til at lægge mærke til dig. Look no more! Du kan nu troppe op til festen siddende på skuldrene af Trump! Kostumet trækkes på som et par bukser, og det ser nu ud som om at dine ben er Trumps ben, og at han holder om dine ben. Der findes mange varianter af disse piggy-back kostumer, så er man ikke lige til Trump eller andre politiske figurer som Putin og Kim Jong-Un, så kan man i stedet sidde på skuldrene af f.eks. en alien, en uhyggelig klovn eller en dinosaurus. Eller hvorfor ikke overtale hele vennegruppen til at tage piggy-back dragter på og lav et ræs – det vil garanteret skabe den sjoveste stemning til Halloween festen.

Ankom som T-Rex til festen Er du mere til et kostume, hvor man på ingen måde kan genkende dig, så er en oppustelig T-Rex den perfekte løsning. Kostumet har floreret på de sociale medier i lang tid, i form af T-Rex løb, T-Rex ridning, T-Rex parkour, og andre sjove T-Rex videoer, men den trækker helt sikkert også point som Halloweenfestens bedste udklædning! Dragten holdes oppustet af en lille ventilator som sidder på bagsiden. Skal det være lidt mere uhyggeligt, findes den også i en skelet version. Dog skal du være forberedt på at passe på din hale hele aftenen, så ingen falder over den.

Her finder du tilbehør Mangler du andet tilbehør eller vil du blot gerne browse blandt flere halloween kostumer til voksne for at få noget inspiration til voksen halloween kostumer, så findes der utroligt meget mere forskelligt halloween tøj og halloween sminke her. Uanset om du leder efter par-kostumer, som f.eks. et æg og et stykke bacon, lidt mere sexede kostumer som f.eks. en sexet pirat, eller special effects make-up til at lave den perfekte zombie eller horror klovn, så kan du få inspiration her ved at sortere på tema eller køn.

Kostumer til børn Men nu er Halloween jo ikke kun for voksne, så hvis du leder efter halloween tøj til børn, så findes de førnævnte piggy-back dragter såmænd også til børn. Eller hvorfor ikke vælge nogle af de populære japanske kigurumier, en slags one-piece dyredragter som man også kan bruge til at tage en slapper i sofaen i bagefter – win-win! Selvfølgeligt kan man også vælge klassiske superhelte kostumer som Spiderman, eller zombier og hekse, som er lidt mere traditionelle Halloween børnekostumer.

Pynt billigt op Skal du selv holde Halloween festen, kan du pynte din lejlighed billigt ved at spærre diverse områder af med uhyggeligt billigt afspærringsbånd f.eks. med teksten ”Caution: Enter if you dare” eller ”Infection Zone”, og lave nogle blodige snacks til at servere til gæsterne. Det behøver ikke være dyrt at holde årets mest uhyggelige fest. Sæt den klassiske Monster Mash på anlægget, og dans aftenen i gang!