Vælg den rigtige hoveddør til dit hus

Er du i gang med at bygge selv? Eller har du besluttet dig for, at din bolig skal have en opdatering? Skønt begge processer er meget forskellige, så kan det være nogle store beslutninger, når det kommer til facaden af et hus. Husets facade er din boligs førstehåndsindtryk. Derfor giver det godt mening at bruge energi på at finde det helt rigtige til lige præcis din bolig.

Når du vil udskifte en dør

Der kan gå mange overvejelser til at vælge den helt rigtige hoved- eller yderdør. Men hvad er så næste skridt efter, at du har valgt den rigtige dør?

Så snart du har besluttet dig for en konkret dør, skal du dernæst også beslutte, hvilken størrelse døren skal være.

Vil du udskifte en eksisterende dør, vil dine valgmuligheder naturligvis være begrænsede derefter. Men står du i stedet og planlægger at bygge nyt eller eksempelvis lave et hul i en eksisterende væg, så skal du tage stilling til hvilken størrelse, der passer til dine behov og ønsker.

Særlige behov Du kan sagtens stå i en situation, hvor det vil være nødvendigt at tage hensyn til særlige ønsker og behov. Er der tale om en indvendig dør, kan det være en god idé at overveje hvorvidt der vil være behov for passage med eksempelvis kørestol, rollator eller andet.

Udskiftning af indvendig dør Der er to muligheder ved udskiftning af en indvendig dør. Du kan enten beholde den gamle karm samt bundstykke, eller købe en ny - sørg altid for at matche i farve og finish med den nye dør.

Der vil være forskellige karm- og bundstykkeløsninger alt efter behov og æstetik, som du selvfølgelig skal tage stilling til. Husk også at købe et passende dørhåndtag.

Udskiftning af yderdør Overvej gerne, når du vil udskifte en yderdør, om du ønsker en større åbning. På denne måde vil du have bedre plads til f.eks. at bære møbler eller andre større genstande ind i huset. Yderligere er det essentielt for det endelige resultat og samlede indtryk, at du vælger et dørhåndtag, som passer til dørens og husets stil som helhed.

Har du bestilt en udvendig dør, vil den for regel blive leveret med karm, bundstykke, cylinder, låsekasse og slublik. Derudover vil du få brug for greb, gerigter, fuge og eventuel isolering til selve monteringen.

Huskeliste til montering Til monteringen af døren skal du bruge følgende:

● Monteringskruer

● Dørvinger

● Dørhåndtag

● Foring

● Lister

Derudover er det en god idé at have følgende værktøjer til rådighed:

● Boremaskine

● Hammer

● Skruetrækker