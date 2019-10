Send til din ven. X Artiklen: Væg et efterskoleophold, der kan udvide din horisont Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Væg et efterskoleophold, der kan udvide din horisont

At tage på efterskole er en oplevelse for livet, som blandt andet giver dig mulighed for at få nye venner og dyrke dine interesser. Der findes mange efterskole i Danmark, og det kan være svært at vælge, hvor du gerne vil gå. En efterskole på Sjælland har specialiseret sig i at være globale og have internationalt udsyn. Det betyder blandt andet, at du på skolen kan vælge en iværksætterlinje og blive skarp på forretningslivet, mens du lærer at tænke innovativt. Tag på iværksætter efterskole, hvis du går med en spirende entreprenør i maven – det kan være en spændende investering i din fremtid!

Hvorfor vælge en efterskole med internationalt udsyn? Uanset hvilken efterskole du vælger, så gælder det, at du skal vælge efter dine interesser. Det er vigtigt, at dit efterskoleophold bliver et frirum, hvor du også kan have det sjovt! Selvom du går i skole, så kan et efterskoleår føles som en leg, hvis du finder de rette fag og således på én gang kan dyrke dine interesserer og lære nyt. På en efterskole med internationalt udsyn kan du blandt andet:

udvide din horisont og lære om verden omkring dig

komme ud og opleve verden sammen med dine nye venner

blive bedre til engelsk og lære at bruge det i praksis

blive klar til videre uddannelse – hvad enten den skal forgå i Danmark eller i udlandet